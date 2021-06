Refiriéndose a la variante Delta, el especialista broncopulmonar, Dr. Fernando Soto, habla de un potente concepto como ‘nueva pandemia’

“Esta nueva variante constituye una nueva pandemia es su altísima contagiosidad, con un Ro o tasa de transmisibilidad entre 6 a 8, que significada que cada caso contagia en promedio entre 6 a 8 personas más. Es tan superior a las versiones previas que bien vale considerarla como una pandemia nueva con un nuevo virus”.

Es aquí que el especialista recuerda que para enfrentar una pandemia se debe abordar como Estado poniéndoes en el peor escenario, y si la evolución no es tan mala como se esperaba, ajustar las medidas. “No hay posibilidad de superarla esperando que cada individuo en particular pueda enfrentarla solo con éxito. Por tanto, los mensajes llamando al autocuidado a las personas deben entenderse solo como un llamado para usar mascarilla hermética N95 ó KN95 ó FFP2/3 (no quirúrgica), vacunarse y circular lo menos posible”.

Agrega que la premisa básica frente a cualquier pandemia es “Suprimir los contagios o al menos llevarlos al mínimo nivel, en especial frente a agentes infecciosos con capacidad de provocar muertes. No es útil trabajar sólo para aplanar curvas”.

En el caso de pandemias por coronavirus y en especial considerando la experiencia de la actual a 15 meses de su inicio, “no debe buscarse por ningún motivo inmunidad de rebaño.

Técnicamente es muy difícil (ya en Chile diversos especialistas han señalado que con Covid 19 no se alcanzará), y éticamente es cuestionable e inaceptable, porque si con 1,5 millones de contagiados tenemos 40.000 fallecidos quiere decir que con 15 millones de contagiados fallecerían 400.000 personas. Y lo peor, enfermar no confiere inmunidad útil ni duradera”.

Agrega que “si la nueva pandemia dispone de un agente mucho más contagioso y de altísima capacidad de transmisión, estando en nivel de colapso el sistema hospitalario la única opción lógica es reducir al mínimo los contagios, apuntando incluso a cero. Más allá que se logre, tener contagios diarios bajos asegura mejores resultados, menos ingresos a UCI y fallecidos. No hacerlo significa desbordar al sistema”.

Además, expone que la transmisión del virus de esta nueva pandemia es mucho más difícil de prevenir. “Por eso el Minsal cambió incluso la definición de Contacto Estrecho en relación a casos de la variante Delta, ampliando el concepto a todos los que compartan el medio de transporte usado, y que hayan tenido contacto sin especificar tiempo con un caso (podrían ser por tanto sólo segundos) y eso incluso estando con mascarilla”.

El especialista finaliza diciendo “No miremos esta variante como una mutación más. Es una nueva pandemia, que nos da la oportunidad de rectificar lo hecho hasta ahora para efectivamente proteger a los ciudadanos de este país”.