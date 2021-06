Este lunes hubo cambio de mando en los municipios del país, nuevos alcaldes asumieron el puesto o comenzaron un nuevo periodo quienes fueron reelectos.

En Rancagua después de 12 años deja el cargo Eduardo Soto y asume el ex intendente Juan Ramón Godoy, quien en su primer discurso ya como alcalde de la capital regional mostró que capta claramente la situación por la que pasa Rancagua, la región, el país y el mundo por la pandemia del covid 19. Godoy reconoció que asume en un momento complejo, “es por eso que debemos cuidarnos, estamos en la mitad de una pandemia y debemos salir adelante, llegar a esta nueva realidad que nos permita volver a reencontrarnos con nuestras familias y personas cercanas”, señaló. Al mismo tiempo pidió un minuto de silencio por quienes lamentablemente han perdido la vida por el virus.

Es que la pandemia ciertamente marcará todo. Si bien la gestión de la misma no está en manos de los municipios, sí está el poder generar apoyos para quienes más sufren ya sea por problemas de salud o por las consecuencias económicas de los cierres forzados. En manos del municipio está la gestión de riesgo en los colegios municipales y el continuar con la gran labor que ha realizado la atención primaria, quienes mayoritariamente han sostenido el grueso del proceso de vacunación y trazabilidad de los casos, al mismo tiempo que es a los municipios donde la gente en primer lugar recurre en momentos de necesidad por ser el organismo del estado más cercano.

Difícil desafío para el nuevo alcalde que además deberá en el más corto plazo enfrentar las consecuencias que las abandonadas obras de la calle Estado han causado entre los vecinos, y ojalá comenzar y terminar lo antes posible esas obras. Esto, mientras en paralelo se realiza una auditoría externa la que en voz de propio alcalde es un “acto de responsabilidad” ya que permitirá “conocer -y también a los vecinos y vecinas- el estado financiero actual del municipio y de todas sus corporaciones. Desde esa realidad poder construir el programa que hemos propuesto para nuestra comuna”.

Así este escenario hace que no haya tiempo de instalación, y que el municipio deba de inmediato asumir estos y otros desafíos. Especialmente considerando que el periodo de Godoy será de menos de 4 años, ya que la elección fue pospuesta por la pandemia (debió realizarse en octubre de 2020), pero no ha sido pospuesto la fecha del término de este periodo.

Así que no queda más que felicitar a Juan Ramón, nuevo alcalde de Rancagua y desearle el mejor de los éxitos en su gestión.

¡Felicitaciones!

Luis Fernando González V

Sub director