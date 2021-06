Por: Patricio Miranda Humeres

En pleno debate de primarias presidenciales, la máquina política no descansa. Y es que en las elecciones de noviembre también se juegan otros intereses: los del Congreso y los Consejos Regionales.

Y es de cara a las parlamentarias que ya comienzan a sonar nombres, aún con la incertidumbre y complejidades para la conformación de pactos, sobre todo luego de la irrupción de los independientes y las quebradas confianzas que dejó la inscripción de los candidatos a primarias en la centroizquierda.

Quizá una de las postales que marcó esta última discusión fue la de Carlos Maldonado, el presidente nacional del Partido Radical (PR), quien se quedó esperando en el Servel a que llegaran los otros aspirantes de la izquierda para competir en primarias, por lo que anunció que su nombre irá directo a la papeleta.

Con candidato presidencial ya definido, desde el PR ya aparecen los nombres con los que buscan disputar escaños en el Congreso. Y en el caso de O’Higgins, el ungido es José Antonio Gómez. Al menos así lo asegura Fernando Verdugo, presidente regional del PR.

“Buscamos la posibilidad de atraer a una persona que tiene historia en la región, que es conocido y ha hecho un aporte a la política nacional”, afirma Verdugo. “Hemos buscado un liderazgo que sea capaz de tener mucho contenido. Reconocemos que no es una cara nueva, pero sí ha sido capaz de integrar nuevos actores en el debate nacional. Hay que recordar, además, que en Chile hay varias caras nuevas, jovencitas, con prácticas e ideas de viejos. No voy a dar nombres, pero no por ser nuevos, hay una virtud per se”.

Ello, porque Gómez llega a esta candidatura luego de haber estado en algunos cargos de representación popular, pero también como exministro en las carteras de Defensa y Justicia.

Consultado por las críticas de turismo electoral que suelen aparecer en periodos de elecciones de algunas autoridades, tomando en cuenta que José Antonio Gómez es nacido en Santiago y sus anteriores cargos de representación popular fueron como concejal en Las Condes y como parlamentario por Antofagasta, el presidente del PR asegura que Gómez “tiene una vinculación importante” con la región de O’Higgins.

Así, Verdugo plantea que el trabajo de Gómez tanto en su aventura como precandidato presidencial como en la presidencia del partido, “estableció como eje central O’Higgins” y que incluso hubo una época en la que “estuvo viviendo” con la gente del partido en la zona. “De allí armó un conocimiento súper fuerte sobre la región (…). Nos parece que es de esos liderazgos imprescindibles”.

Otro de los cuestionamientos a los que Verdugo responde tiene que ver con declaraciones del mismo Gómez, cuando señaló que “el Senado es una institución que no tiene poder”. Aquella frase fue dicha por el exministro cuando quedó fuera de la carrera parlamentaria en 2013, cuando pretendía buscar un escaño senatorial por O’Higgins, pero fue finalmente descartado en razón de las candidaturas de Juan Pablo Letelier (PS) y Juan Carlos Latorre (DC).

¿Por qué entonces ungirlo como candidato? “Él siempre ha considerado que en el Congreso hay mucho espacio para la discusión pequeña y ha planteado que uno de los cambios grandes que hay que hacer en la República, es la asimetría del poder. Si no estás en el Ejecutivo, tienes que estar en el Congreso para empujar los cambios que hay que hacer”, puntualiza Verdugo.

El actual consejero regional plantea, además, que marcar presencia en el Hemiciclo tiene otro cariz ahora que el escenario político ha sufrido cambios y, sobre todo, en medio de lo que será la configuración de la Nueva Constitución: “Hoy hay un punto de inflexión, porque no va a ser el mismo Congreso. Hay una discusión que se va a estar dando en paralelo sobre la Constitución de la República. Hoy, estar en el Congreso se hace importante”.

Un futuro de incertidumbres y certezas

Respecto a cuáles serán los pactos con los que buscarán armar las listas para llegar al hemiciclo, Verdugo reconoce que el escenario está complicado.

“Nuestro pacto es con la centroizquierda. Ahora, cuando vemos que ese escenario va desde el FA hasta la DC, evidentemente el tener una sola lista es una cuestión bastante difícil, porque son demasiados partidos y lo más probable es que esto decante en dos listas”, postula Verdugo. “Y ahí tenemos confianza en que el pacto va a redundar en lo que se piense sea de mayor beneficio para ganar una mayoría en el Congreso y no el beneficio particular, pequeño”.

Donde sí hay más claridad, dice, es en su propio futuro político. Y es que Verdugo asegura que, a sus 50 años, ya es hora de “cerrar un ciclo”.

“Siempre estaré a disposición de lo que diga mi partido en términos de seguir ayudando, pero ya me voy retirando del tema público. Cierro con cariño y orgullo un ciclo. Me voy con las manos limpias, la certeza de haber contribuido a mi región y hay otros caminos ahora. Hay vida después de la política”, sentencia.