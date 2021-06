Este martes en la mañana, un centenar de trabajadores del Casino de Monticello volvieron a cortar de manera intermitente la Ruta 5 Sur de forma pacífica, con el fin de seguir visibilizando sus demandas para que los casinos de juego del país vuelvan a operar en la Fase 2 del Plan Paso a Paso.

Nicolás Umpierrez, vocero de los manifestantes, lamentó que los trabajadores tuvieran que cortar el tráfico por esta vía, pero que necesitan ser visibilizados por las autoridades. «Si bien el rubro de la entretención puede que no sea una actividad esencial, los ingresos que llevamos para nuestras familias sí son esenciales y no nos pueden tener sin trabajar, ya llevamos casi 18 meses así. Necesitamos volver urgentemente a nuestros puestos de trabajo, esta situación es dramática para mucha de nuestra gente y sus familias y no podemos continuar así», sostuvo el vocero.

«Somos empáticos con los automovilistas y camioneros que transitan por este sector, sabemos que causamos algunos pequeños trastornos con estos cortes, pero si no nos ponemos firmes, no somos visibilizados en nuestra dura realidad por las autoridades», manifestó Umpierrez. Además abogó por que la comuna de Mostazal, donde se ubica Monticello y que se encuentra en fase 1 desde hace más de 3 meses, pueda avanzar a Transición y así tener más posibilidades que los trabajadores vuelvan a sus puestos.

De igual manera, Umpierrez insistió en que durante el tiempo que alcanzó a estar abierto de manera intermitente el Casino de Monticello en el verano pasado, no se registraron focos de infección entre los trabajadores y destacó la completa seguridad de las normas de higiene existentes para garantizar la salud, tanto de trabajadores como de los visitantes. Finalmente, llamó a las autoridades locales y nacionales que se sienten en una mesa de trabajo con representantes de los trabajadores de Monticello.