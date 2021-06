En su despedida, tras doce años al frente de la I. Municipalidad de Requínoa, el ahora ex alcalde, repasó los hitos más importantes de su gestión, destacando la conectividad intercomunal, el desarrollo de mejor infraestructura, la participación ciudadana, la profesionalización de los servicios y el saneamiento del municipio.

“Cuando me postulé como alcalde lo hice pensando que esta comuna necesitaba algunos cambios importantes. Primero, había que modernizar el municipio, optimizar el rendimiento de los funcionarios, potenciar el deporte, la cultura, promover el compromiso con el medio ambiente y la limpieza del territorio comunal. Pero también desarrollar aspectos tecnológicos que involucraran la participación de la gente, generar Planes de Desarrollo Comunal que integraran a la comunidad, con la voz y opinión de los requinoanos”, explica Silva Vargas.

El ex edil, que cumplió tres periodos al frente del municipio (2008 – 2021), también destacó que “Llevamos la pavimentación a los sectores rurales, algo que la gente necesitaba mucho, al igual que el recambio de luminarias, proyectos que en los sectores rurales cuesta desarrollar. Creo que hemos estado a la altura, generando el equipamiento comunitario necesario para el desarrollo de nuestros vecinos y vecinas. Implementamos plazas, áreas verdes, infraestructura, obras que seguimos generando todavía. Creo que fuimos capaces de mejorar las condiciones que tiene hoy la comuna en comparación a como la recibimos”.

Otro punto importante en el que pone énfasis Antonio Silva, tiene relación con el ámbito financiero del municipio. “Un tema que a veces la comunidad no percibe de la mejor forma y que es uno de los principales desafíos que un alcalde debe enfrentar. A ningún municipio le sobra el dinero y siempre las necesidades van a ser más grandes que el presupuesto disponible”.

Sobre aquello, el alcalde saliente aclara que “recibimos una comuna con una situación financiera más bien alicaída, no estaban las condiciones, no estaba el orden, no estaban bien vistas las prioridades, pero comenzamos a ordenar la casa. Hay inversiones y gastos operacionales importantes, fuimos poco a poco priorizando y viendo los aspectos de mayor relevancia, para ver dónde hacer la inversión y el gasto, gracias a ello, hoy le entreguemos a la nueva administración una municipalidad económicamente saneada, e incluso con recursos disponible para trabajar”.

Al momento de la despedida, Antonio Silva Vargas, se dirige a quienes lo acompañaron en este camino. “Quiero entregar un agradecimiento sincero a todos, porque una comuna, una región o un país, no se desarrollan por sus autoridades, sino que por el compromiso de su gente. Tenemos grandes dirigentes comunitarios en Requínoa, concejales comprometidos, funcionarios profesionales en el municipio y los departamentos de salud y educación. Desde los auxiliares de aseo hasta los más altos rangos, todos demostraron su compromiso con la comunidad. Fundamentalmente, agradezco a la comunidad por su apoyo y participación, y les digo que sigamos construyendo, sigamos avanzando, sigamos desarrollando una comuna cada día más linda, porque la amamos y queremos que sea la mejor”, concluyó el ahora ex alcalde.