20 días fueron los que estuvo Machalí en Cuarentena total, mientras que su conurbación, Rancagua, se mantuvo en dicha condición por 27 días. Es importante recordar que antes de ese tiempo, Rancagua se mantuvo por dos semanas en fase 2, decisión que fue tomada desde el Ministerio de Salud a pesar de que en la capital regional se estuviera registrando un número muy altos de contagios, pero en ese momento las autoridades privilegiaron la salud mental de las personas, que según expertos, ya estaban entrando en una fatiga pandémica.

Este jueves 1 de julio ambas comunas avanzaron de fase, lo que significo una salida masiva de la población a las calles a realizar distintas actividades. Pubs, restaurantes, centros comerciales y comercio en general volvió a recibir a gente en sus distintos espacios, actividad que pueden llevar a cabo de lunes a viernes, porque durante los fines de semana se vuelve al confinamiento total. Desde temprano la circulación de personas fue importante, generándose filas en bancos, centros comerciales y comercio que no cumplía con las características de esencial.

La voz de los comerciantes

Una de las actividades que más afectadas se ven, sobre todo para quienes son pequeños y medianos empresarios son el rubro culinario. Al no poder abrir sus puertas las ventas se reducen de manera importante, incluso porque en algunos casos los locales no cuentan con servicios de delivery.

Víctor Hernández es dueño de Plaza Restaurant que se encuentra ubicado en la plaza de Machalí y es una de las personas que se ve beneficiada con el cambio de fase en la comuna, ya que podrá volver a atender a público en el lugar. Son tres veces la que esta ha estado en el confinamiento máximo y esto resulta muy perjudicial para Hernández, quien comenta que “como yo no tengo delivery, esto me perjudica mucho porque la gente no sale y no viene a comprar al local. Para nosotros es mucho más efectivo el consumo en el local”. En cuanto al avance de fase, Don Víctor señaló: “Estoy contento por mis trabajadores, ya que los tenía suspendidos. Gracias a dios se dio el cambio y estamos felices, pero ojalá la gente venga a visitarnos ya que contamos con todas las normas sanitarias. Las pymes necesitamos de su apoyo”. Según comentó el propietario del lugar, el avance en el Plan Paso a Paso se nota de forma inmediata, debido a que la gente aparece en el restaurant de forma inmediata.

Carlos González, es dueño de una cafetería en Machalí. En el lugar, se pueden encontrar todo tipo de bocadillos para el paso y servir. Al igual que para Don Víctor, Carlos sufre las inclemencias del encierro, teniendo una diminución en las ventas de sus productos. Para Carlos, la desventaja más importante de encontrarse en cuarentena es “se reduce mucho el público y las ventas. Siempre para los pequeños comerciantes serán temas económicos los que pesen”. A pesar de que en los 20 días que duró la cuarentena para Machalí igual estaban realizando un servicio de delivery, González puntualiza que “ahora es mucho mejor con el avance de fase ya que podemos abrir la terraza y atender a público. La gente puede quedarse a tomar el café y se nota al tiro el cambio porque durante la mañana las personas ya se acercaron más a consumir”.

Ahora, solo queda esperar cuál será el comportamiento de la población, esperando que sea el correcto y que se cumplan todas las medidas para no tener que lamentar otro retroceso a Cuarentena.

