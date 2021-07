Por: Gisella Abarca Aránguiz.

En una fecha que quedará marcada para la historia comunal, el alcalde reelecto de Graneros, Claudio Segovia Cofré, este lunes inició su tercer y último período edilicio.

En una simbólica ceremonia, la máxima autoridad comunal señaló que lo más relevante, “es buscar la unidad para no entorpecer los procesos y políticas en beneficio de la comunidad. Más allá de nuestras legítimas, debemos ser capaces de poner todo el esfuerzo y convicción para mejorar la calidad de los vecinos. Sin alcalde ni concejales, el Estado no es capaz de cubrir las necesidades reales de la gente”.

Respecto a la pandemia y sus efectos, Segovia, aseguró que “las ayudas han sido pocas y extemporáneas. Ya me parece sospechoso, por ejemplo, que se siga debatiendo el ingreso presencial de los escolares. Desde Graneros lo decimos con fuerza señor Ministro de Educación: aquí no regresarán si no existen las mínimas condiciones de seguridad, o al menos, hasta que todos tengan su vacuna. Déjense se jugar con la vida de las personas”.

En la cita en la que asumió nuevamente Segovia, se instaló en nuevo Concejo Municipal de Graneros que quedó integrado por Jorge Martínez Oyarce (PS), Bastián Loaiza Galaz (PPD), Claudina Muñoz Yáñez (DC), Angélica Moreno Miranda (PR), Marcelo Miñañir Matus (CS) y Marcela Navarro Urbina (PS).