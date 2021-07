Ya estamos acostumbrados a pasar el invierno en alerta. Hoy es el cuarto día consecutivo y la décimo segunda vez desde el 1 de abril que estamos cursando un episodio critico de calidad del aire. Para bien o para mal tenemos plan de descontaminación en funcionamiento y esto ha traído más de algún dolor de cabeza para las autoridades y ciudadanos; pero persiste el problema que mucho se ha criticado desde que comenzó a regir el plan de descontaminación.

En segundo lugar, existe el problema de la fiscalización, pese a que el plan lo contempla no existe la cantidad de fiscalizadores para hacer cumplir “por la fuerza” las restricciones de las medidas de descontaminación. Hoy estamos bajo la fórmula de las buenas intenciones, usted decide si prende la estufa o no, como cuando usted decide si enciende un cigarro sabiendo que este no es bueno para su salud, lo cierto es que quienes debiesen fiscalizar esta situación desde la seremi de salud están sobrepasados y los entendemos. Los casi dos años de pandemia donde han debido multiplicarse para fiscalizar las normativas sanitarias hacen que sea comprensible que no sea prioridad fiscalizar si una chimenea se enciende o no. En este sentido entonces se hace urgente la comunicación de riesgo, el informar con todos los mecanismos a disposición la mala calidad del aire, y reiterar los llamados a no ocupar leña. Así las cosas un comunicado de prensa que parece producido en serie, por no tener mayores diferencias uno de otro y una que otra mención en las redes sociales del gobierno parece muy poco.

Por esta razón, la de una efectiva comunicación de riesgo, es que desde hace años que criticamos que las medidas ante una alerta ambiental o una emergencia son exactamente las mismas, haciendo así que no exista diferencia práctica entre una situación u otra, pecado que parece prolongarse en lo que se conoce del plan de descontaminación por material particulado fino que actualmente se encuentra en Contraloría para su toma de razón. No sabemos a ciencia cierta que fue lo enviado como plan final, ya que no se informó de los cambios que puede o no puede haber recibido el plan tras el periodo de consulta ciudadana y posterior paso por el comité de ministros.

Esto sin considerar que este año estamos en una especial situación de pandemia donde nuestra región, pese a la mejora que han mostrado los números en estos últimos días aún se mantiene en una situación crítica. Donde la contaminación del aire puede ser un factor agravante del Covid 19, que es una enfermedad respiratoria.

Luis Fernando González V

Sub Director.