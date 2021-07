Luego de dos caídas consecutivas, General Velásquez necesita sí o sí sumar frente a uno de los invictos y líder de la Segunda División, Iberia de Los Ángeles.

Este sábado, a las 15 horas, el conjunto que adiestra técnicamente Mauricio Riffo recibe a los angelinos, que en esta temporada han dado el tono y están cumpliendo una campaña perfecta.

En el estadio Augusto Rodríguez, los sanvicentanos –que vienen de caer frente a Deportes Recoleta y Deportes Valdivia- pretenden cosechar unidades en su reducto, con el fin de no quedarse estancados en la tabla y volver a los primeros lugares de la clasificación.

Por su parte, los pupilos de Eduardo Lobos cosechan tres victorias en línea y ahora esperan sumar una cuarta. En este equipo, el peumino Gabriel Castillo y el ex Rancagua Sur Benjamín Inostroza han destacado tanto en el medio campo como en la ofensiva.

Cabe consignar que, en la fecha 5, también se jugarán los siguientes partidos: Rodelindo vs Deportes Recoleta; Deportes Colina vs Independiente de Cauquenes, y; San Antonio Unido vs Deportes Valdivia. En tanto, los encuentros entre Lautaro de Buin vs Deportes Limache y Colchagua CD vs Deportes Concepción serán reprogramados.