Por: Ricardo Obando.

Tras dejar en el camino a Cobreloa mediante los lanzamientos penales, y pese a las dudas que dejó el equipo respecto a su rendimiento en cancha, hoy O’Higgins saldrá al campo de juego del estadio Nelson Oyarzún de Chillán para buscar un buen resultado que le permita definir la serie frente a Ñublense el domingo venidero en el estadio El Teniente.

Los rancagüinos, que después de volver del norte del país han realizado prácticas suaves con el fin de recuperar el físico tras el desgastante encuentro contra los loínos, viajaron este miércoles a la región del Ñuble para concentrar en un céntrico hotel de esa zona del país.

En la previa del traslado al sur, el volante Iván Rozas comentó los pormenores de una llave que, para él, será de contrastes, ya que en 2020 fue figura en el ascenso de los “Diablos Rojos”.

Los sureños, dijo el volante, son “un equipo que presiona arriba, que es muy intenso y que tiene varios goles en el campeonato nacional”.

Es más, sentenció que en aquella escuadra “hay varios jugadores a destacar. Está Matías Pinto, Nicolás Guerra. Fue compañeros de ellos en la U y llevan varios goles en el Campeonato Nacional. Hay que tener cuidado con ellos, porque son muy peligrosos”.

Junto con ello, el formado en la U añadió que para este partido, “tenemos que ser muy inteligentes, tratar de generar espacios arriba y el medio campo, porque allí son un poco desordenados”.

De paso, agregó que “creo que con Ñublense será un partido de igual a igual. Va a ser un partido muy parejo, pero nosotros tendremos que salir a proponer”.

TITULAR

Iván Rozas, en los últimos encuentros ha sido titular. Poco a poco va mostrando el fútbol que lo trajo a O’Higgins, siendo uno de los buenos valores en la Primera B 2020.

En ese sentido, y al ser consultado sobre el tema, comentó que “me sentí súper cómodo en esa posición”, donde tuvo que aparecer cargado por la banda izquierda como uno de las puntas del rombo que está ensayando Dalcio Giovagnoli.

También, expresó que “estos dos partido que he entrado como titular, me sentí más cómodo en Rancagua. Allá me costó un poco, pero todavía no estoy en el nivel que quiero estar, voy paso a paso y cada vez que me toca jugar lo trato de hacer bien”.

Y sobre el esquema que se está utilizando, el 4-4-2, destacó que funciona, pero que “hay que tener más tiempo el balón para poder matar antes los partidos y no sufrir con ello”.

Finalmente, Iván Rozas, puntualizó que el plantel tiene elementos para adaptarse a “lo nuevo”, considerando que han sido años en que este O’Higgins ha jugado de una sola forma.

GONZÁLEZ BAJA

Tras salir por lesión el domingo en Calama, el defensor central Diego González no viajó a Chillán. Un esguince de rodilla lo tiene complicado y es probable que tampoco esté en el encuentro de revancha. Su puesto será ocupado por Albert Acevedo, mientras que el resto del equipo titular sería el mismo que inició el partido en el estadio Zorros del Desierto, más un cambio. Marcelo Larrondo está de regreso e ingresaría desde el inicio. Tras ser expulsado frente a Cobreloa, fue sancionado solo con un partido (que ya cumplió). Así que, para este encuentro, el “Capo” contaría con su referente de área titular.