La descentralización no es solo hechos, es más bien una actitud, una forma de ver la política y de entender que las regiones somos capaces de tomar nuestras propias determinaciones sin necesitar muchas veces un poder central que nos diga que es o no es correcto.

En este sentido la elección de gobernador regional es un paso muy importante, pero el que lamentablemente en un principio no cuenta con todas las atribuciones que nos hubiese gustado.

Así en este contexto no es solo una oficina cualquier la que necesita el gobernador regional, ni tampoco es un problema nuevo del que no se tenía conocimientos previos.

Este medio hace más de un año al intendente de la época y posteriormente al actual intendente se les consultó sobre donde funcionaría físicamente el gobernador, en ambas ocasiones se señaló que se estaba trabajando en la materia, incluso insinuando que todo estaba listo. Pero al parecer no se sabía que este cambio venía por la poca preparación que se observa al respecto.

Pero si nos vamos al espíritu de la norma, donde se entiende que el gobernador regional -atribuciones más o menos- es la máxima autoridad regional es él quien debiese ocupar la oficina que actualmente utilizan los intendentes. Es el símbolo del poder hoy delegado que pasa a la autoridad electa, es el gobernador la autoridad que tendrá continuidad en el tiempo y no un invitado a ser representante de un lamentablemente muchas veces lejano poder central.

Por eso no se entiende que este tema no haya estado resuelto de antes, o que se quiera reducir al gobernador a la oficina del presidente del Core. O que el delegado presidencial el que ocupe las oficinas de la actual gobernación de Cachapoal, ya que el delegado presidencial a su vez será delegado provincial de Cachapoal y menos en lo que es un tema no zanjado aún con quien fue electo por la ciudadanía se opte por la via de los hechos consumados y se gasten poco más de 8 millones de pesos en cambiar las letras en el frontis del actual edificio de la intendencia para que diga Delegación Presidencial de la región del Libertador Bernardo O´Higgins y menos que el letrero haya sido tapado con bolsas de basura, las que no aguantaron el viento y develaron el inconsulto cambio. No era necesario este cambio de las letras, perfectamente se pudo haber esperado a que una vez nombrado quien será el Delegado Presidencial al menos pudiese conversar con el gobernador.

Insistimos que los símbolos dicen mucho más que las palabras.

Solo para dejar planteado el debate, ante la gran cantidad de millones que actualmente el Estado de Chile gasta en arriendos de oficinas en los más diversos lugares de Rancagua, tal vez se justificaría construir una torre para el gobierno regional donde tengan espacio todos los servicios del Estado, así tal vez se mejoren las comunicaciones internas y se facilite la realización de tramites al mismo tiempo que en el largo plazo puede significar un ahorro. No tengo las respuestas a esta inquietud, pero al menos creo que se podría analizar esta opción. Pero para esto y tantas otras cosas se necesita de decisiones que vayan mucho más allá del horizonte de la próxima elección.

Luis Fernando González V.

Sub Director