Por: Ricardo Obando.

Un partido físico, intenso, de mucho meter en la mitad de la cancha fue lo que General Velásquez le propuso al líder de la Segunda División, Deportes Iberia. En ese escenario, el puntero del torneo la pasó mal en su visita a San Vicente de Tagua Tagua, pero logró sostener el marcador en blanco y llevarse un punto al sur.

En la cancha del estadio municipal Augusto Rodríguez, el elenco dirigido por Mauricio Riffo hizo todo bien. No vivió acciones de riesgo en su área, su defensa estuvo muy aplicada y en el medio terreno, sus volantes mordieron a tal punto que, en largos pasajes del encuentro no le entregaron espacios a su rival.

Eso sí, en los primeros instantes del juego, el conjunto angelino mostró algunos pasajes del fútbol que lo tienen liderando la competencia. Todo eso, con el paso de los minutos, se diluyó y el General solidificó su planteamiento.

Es más, en el complemento, el “Verdao” le pasó por encima al grupo que dirige Eduardo Lobos. Con un Matías Pérez encendido, un Jorge Uribe muy metido en apoyar a sus compañeros, más el aporte de Felipe Durán y Wladimir Cid, Velásquez tuvo todo para ganar y quedarse con los puntos.

Las ocasiones más claras de la etapa, cuando parecía que Iberia perdía su invicto, corrieron por cuenta de Pérez y Cid. El ex Chimbarongo FC y Trasandino de Los Andes anotó en dos ocasiones, pero en ambas el juez de línea Cristian Cuevas levantó la banderola anulando las acciones. Molesto, el propio Pérez fue amonestado al término del encuentro por reclamos de aquellas jugadas. Además, Cid, que ingresó en los 68’ (por Durán) desperdició una arremetida en solitario. Quedó frontal al arco, solo con el portero Claudio Abarca cuidando la resistencia iberiana, pero definió tan mal que la pelota se fue por arriba del horizontal. En el banco, Riffo se tomaba la cabeza y no podía creer lo que se había perdido el delantero. Minutos antes, el mismo atacante no pudo conectar en un balón aéreo.

Al final, Iberia se tuvo que replegar para no dejar pasar la ocasión de mantener su invicto y sumar un punto importante para su campaña. El empate, que corta una racha de dos partidos perdidos de manera consecutiva para General Velásquez, lo hizo completar 5 unidades y mantenerse en la medianía de la tabla de posiciones.

El marcador final, que no dejó conforme a los dueños de casa, les devuelve el aire tras caer frente a Recoleta y Deportes Valdivia, y los hace mirar el torneo con optimismo, ya que pese a la juventud del plantel, da muestras de que le puede pelear a cualquiera, inclusive a uno de los cuadros que más invirtió, como es Iberia.

Cabe indicar que, en la próxima fecha, el elenco verde recibirá a Deportes Limache.

Ficha del Partido

General Velásquez (0): José Sanhueza; Manuel Olea, Esteban Cossio, Juan Abarca, Tomás Pino; Juan Carrasco, Rodrigo Riquelme (68’,Wladimir Cid), Felipe Durán (80’, Sergio Astudillo), Matías Villablanca; Matías Pérez, Jorge Uribe. DT: Mauricio Riffo.

Iberia (0): Claudio Abarca; Yonathan Suazo, Diego Ortega, Diego Zambrano, Diego Bravo; Stefano Contreras (72’, José Higueras), Gabriel Castillo, Brian Leiva (62’, Diego González); Luis Oyarzo, Leandro Reymundez (46’, Iván Sandoval), Benjamín Inostroza (83’, Marcelo Flores). DT: Eduardo Lobos.

Árbitros: Francisco Soriano, Cristian Naveas, Jorge González, Franco Jiménez.

Amonestados: Carrasco, Riquelme, Pérez (GV); Zambrano (IBE):

Goles: No hubo.

Estadio: Augusto Rodríguez, San Vicente de Tagua Tagua.