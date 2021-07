Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: “VIAJANDO EN EL TREN”

Es momento de barrer o encerar el piso, aprovecha para jugar con tus hijos y desarrollar el concepto de ordinalidad y orientación espacial.

Comienza el juego:

Invite a sus hijos a ayudar a ordenar las sillas cómo si fuera un tren e invítelos a viajar dónde algún pariente lejano, entonces usted le dice a cada uno que su boleto dice que debe sentarse en el segundo carro, a otro en el primer carro y así sucesivamente usando la cantidad de posición según la cantidad de sillas.

También, otra indicación para los más grandes es “siéntate entre la tercera y quinta silla” o “entre la primera y la tercera” para añadir más dificultad.

Usted será el maquinista e irá contando un cuento usando la imaginación de sus niños y pasarán un entretenido momento juntos

ACTIVIDAD 2: DE COMPRAS EN LA COCINA

Es el momento de organizar el almuerzo, con esta actividad que estimula la noción de cantidad.

¡A jugar entonces!