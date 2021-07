“Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?

Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo: “Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.” Lucas 18:27

La palabra IMPOSIBLE significa: inviable, irrealizable, impracticable, inalcanzable, utópico, inasequible, insoluble, ideal, ficticio, absurdo, inverosímil, inútil, inadecuado, improbable, increíble, difícil.

Estas definiciones, pertenecen al vocabulario natural y no al sobrenatural. Estas definiciones son una confesión de la incapacidad humana para ver más allá de las circunstancias. En cambio, Jesús dijo: “Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios”. De modo que nuestra visión y percepción de las cosas cambia cuando las vemos a la luz de la Palabra de Dios, de la gracia de Dios, por lo tanto, no hay ninguna situación imposible de sobrellevar o afrontar, en la vida, si dejamos que el poder de Dios, de su Palabra y de su santo Espíritu obren a nuestro favor. Jesús, en el evangelio según San Mateo 21:19-22 nos deja un ejemplo desafío de fe.

“… Pedro, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.”

Si le creemos a Dios tendremos lo que necesitamos, Jesús nos dice: “no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios” (Juan 11:40).

Dios es un Dios de imposibles; DIOS ES TODO PODEROSO, cuando usted cree que ya no hay esperanza viene Jesús a decirle aquí estoy YO, ten fe.

Al enfrentar, como hijos de Dios, en el peregrinar de la vida, nuestros áridos desiertos, nuestras montañas gigantes, recordemos que Dios nos creó para vencer, no para ser vencidos. Toda adversidad es una oportunidad para probar nuestra fe y confiar más en El.

No estamos solos en la arena de la vida, porque las mismas aflicciones se cumplen en nuestros hermanos en todo el mundo. Y no podemos pasar por alto la presencia constante del Espíritu Santo, para fortalecernos, guiarnos y ayudarnos a llegar al otro lado de nuestro Jordán.

Tenga usted presente que los imposibles del ser humano son posibles para Dios. Acérquese a Dios con fe y El, le sorprenderá.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.