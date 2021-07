Por: Fernando Ávila F.

Un fatal accidente ferroviario se produjo la madrugada de este martes en la comuna de San Fernando. Carabineros tomó conocimiento del hecho a eso de las 04:00 de la madrugada, ya que a un costado de la línea férrea se encontraba una persona fallecida, esto en las cercanías de Avenida Manuel Rodríguez, unos 10 metros hacia el sur

Se informó que la persona fallecida habría sido atropellado por el tren, de sexo masculino y de aproximadamente 40 años de edad, cuya identidad no había podido ser corroborada. Según lo que informó el vigilante ferroviario, indicó que el tren habría pasado por el sector a las 02:30 de la madrugada, siendo alertado de los hechos a las 04:00 a.m. por una persona desconocida que circulaba por el sector. Esto indica que el conductor del tren no se habría percatado de la presencia de la persona en las cercanías de la línea férrea.

El Fiscal de turno, Víctor Urzúa Meléndez, dispuso que sea la SIAT de carabineros la que investigue la dinámica de los hechos, así como se efectúan diligencias para individualizar al conductor del tren e identificar a la persona fallecida.