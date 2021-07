Por: Camila González Villarroel

En el año 2017 se entregó la última edición de la encuesta Casen, la que en ese entonces revelaba que la pobreza en nuestro país alcanzaba un 8,6%, la que, según los datos revelados esta jornada, actualmente llega a un 10,8%. Esta nueva mediación se llevó a cabo desde octubre del año 2020 para finalizar en febrero del 2021, bajo la modalidad mixta-presencial, tal como comento la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región, Mónica Toro.

Dentro de los datos de pobreza, también se desprende que esta condición en extremo casi se duplicó a nivel nacional y de la sexta región, llegando a un 4,3% y 4,2% de forma respectiva. Estos datos solo se comparan con lo ocurrido en nuestro país entre los años 2003 y 2015. Pese a que los números no son esperanzadores, debemos considerar que nuestro país ha estado envuelto en dos situaciones que agudizaron la necesidad de empleos como lo fueron en 2019 el estallido social y, posteriormente, la pandemia sanitaria que afecta a todo el mundo.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro, analizó los datos entregados este 5 de julio, señalando acerca del tema que: “Creemos que esta disminución de un 0,1% en la región no fue más profundo debido a las ayudas que entrego el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el fortalecimiento de la red social de protección social y a los bonos. Si te das cuenta, en la región de O’Higgins nos mantenemos en el 10%, pero tenemos un alza en la pobreza extrema. El 2017 teníamos un 2,2% y hoy tenemos un 4,2%. Esto significa que efectivamente la pandemia afectó de manera más fuerte fue a las personas más vulnerables”

Para que podamos entender el concepto de pobreza y pobreza extrema, le pedimos a la Seremi que nos entregara una definición: “La pobreza extrema son las personas que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, mientras que la pobreza es solo quienes pueden cubrir estas necesidades”. En cuanto al significado de haber aumentado este índice, la autoridad puntualizó que “el haber subido en la pobreza extrema significa que efectivamente las personas más vulnerables, las de más escasos recursos y las que tenían menos para su alimentación, hoy día no tienen como proveer esas necesidades”.

Para la máxima autoridad de la región en la materia es importante tener precaución al momento de analizar los números entre las dos últimas entregas de la encuesta debido a que “la metodología en esta oportunidad, por estar en pandemia, no nos va a permitir realizar comparaciones tan exactas como los años anteriores. En esta oportunidad el análisis se adapto a una modalidad mixta-presencial, donde hubo aplicación de forma presencial y también mediante forma telefónica”. Sumado a esto, Mónica Toro también indaga en lo que significa esta nueva entrega para la región de O’Higgins, comentando: “Lo importante es que nosotros en la región nos hemos mantenido en el 10% de la pobreza con ingresos, una cifra que no es menor y de estos, el 4,2% está en pobreza extrema. Esa es la principal de las preocupaciones que tenemos y que nos obliga como país a ver como ponemos el foco en aquellas familias más vulnerables y, lo que va de la mano, en cómo vamos creando nuevos empleos para fortalecer la red de protección actual, la que seguramente deberá mantenerse por un tiempo”.

Finalmente, al ser consultada sobre el roll que tendrá el su Ministerio ante estas cifras, la autoridad indicó: “Hay todo un análisis de los estudios y ha medida que hay más información se van liberando datos. Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia debemos ir viendo como se va ampliando esta red de protección y como tendremos que mantener las ayudas sociales por un tiempo, independiente de todos los esfuerzos que tendremos que hacer para la reactivación económica”.

Fundación Superación de la Pobreza

Héctor Morales es el director de la Fundación Superación de la Pobreza y no quiso restarse de lo que significa esta primera entrega de la encuesta Casen 2020, la que tendrá su entrega final en próximo miércoles 7 de julio. En cuanto a las primeras impresiones que le dejó el reporte, Morales puntualizó: “Hay una imagen que es bien impactante ya que es primera vez que aumenta la pobreza desde que se mide la pobreza. Siempre ha existido una baja sostenida a través del tiempo y claramente el estallido social y post pandemia ayudaron a que estos indicadores se revirtieran. Hoy hay un punto de quiebre y se marca este hito relevante”. Sumado a lo anterior, para el director de la fundación es necesario “realizar un desglose del análisis para apreciar desde que punto los aportes y subsidios entregados por el estado han ayudado a que el número no sea mayor, es decir, cuáles serían los indicadores si finalmente estos no hubieran existido. Es importante reconocer que estos resultados podrían haber sido mucho más dramáticos, convirtiéndose esto en otro dato super fundamental al momento de analizar”.

Pero, para Héctor, esto no fue lo único que lo hizo poner especial atención a las cifras señaladas: “Otra cosa que nos llamó la atención es que se refleja bastante el retroceso de los indicadores, es decir, hace 5 o 6 años atrás teníamos números muy similares en general. Esto es importante ya que te da para pensar como generar una estrategia de recuperación y reactivación sostenida que permita poder volver a evaluar los indicadores y reducirlos”

Por último, el director regional hizo hincapié en que las ayudas recibidas por la comunidad y que fueron financiadas por el estado han sido fundamentales para que los números no sean peores, pero que hay que mirar más a futuro: “Hay que ser conscientes en que los subsidios que ha entregado el estado han permitido tener resultados más positivos y que las arcas fiscales no dan para sostener esta situación durante harto tiempo, es por eso que hay que pensar que estrategias tomar. Acá, me parece que es importante sentarse a conversar sobre medidas de transición en cuanto a las ayudas y las políticas que fomenten la reactivación económica y la creación de empleos”.