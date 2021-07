Por Andrés Segovia, Director de desarrollo de negocios para el sector salud en Latinoamérica de InterSystems.

El futuro de los sistemas de salud es uno de los principales temas que ha comenzado a discutir la opinión pública en el último tiempo. En este sentido, es clave identificar el panorama al que se tendrán que enfrentar la atención pública y privada para dar una solución a los pacientes y a las transformaciones postergadas, donde sin duda la incorporación de la tecnología en el área de la salud tiene y tendrá un rol fundamental para avanzar en soluciones basadas en la digitalización que apunten directamente a mejorar el acceso a la atención de salud por parte de los pacientes.

El panorama es el siguiente: Durante el último año y producto de la pandemia y de la alta demanda de camas críticas nos hemos debido enfrentar al cierre de algunas áreas de atención en los establecimientos de salud, tales como consulta médica ambulatoria de especialidad, procedimientos, cirugía electiva, entre otras, lo cual ha obligado a que miles de pacientes deban postergar constantemente sus atenciones. Es justamente en este punto donde los prestadores de salud, tanto públicos como privados, deberán enfrentar el desafío de diseñar nuevos modelos de atención que permitan enfrentar al mismo tiempo un escenario de demanda actual y demanda postergada, siendo la tecnología uno de los factores claves en la construcción de esta nueva relación prestador de salud – paciente.

Como país enfrentamos el inicio de la pandemia con una brecha importante en materia de digitalización de procesos hospitalarios, no obstante, durante este proceso ha existido un alza en digitalización principalmente de soluciones de telemedicina y monitoreo de pacientes a distancia. Por lo tanto, si nos proyectamos a cómo vamos a salir de esta situación, lo primero que hay que entender es que el entorno de soluciones tecnológicas va a ser distinto. Ya no sólo hablaremos de registro clínico electrónico o de interoperabilidad, sino que ahora deberemos incorporar en la conversación, las soluciones de telemedicina, de hospitalización domiciliaria, de seguimiento y monitoreo de pacientes crónicos, de rescate de pacientes, etc., en donde mantener la integralidad de la historia clínica evitando su fragmentación será el principal desafío en la convivencia de este nuevo ecosistema de soluciones tecnológicas.

Para lo que viene en el futuro cercano, es fundamental no perder la perspectiva de lo que ya se ha avanzado, tanto en la digitalización de la historia clínica, así como en la implementación de las soluciones complementarias antes mencionadas. En este mismo sentido, mantener la integralidad de la información clínica independiente de la estrategia de implementación será clave para el desarrollo de los nuevos modelos de atención y modernización del sector salud, ya sea que la estrategia implementada haya considerado ficha clínica única o varias plataformas de registro clínico digital interoperables entre sí, ya que esto permitirá a los equipos de salud tomar las mejores decisiones, tanto desde el punto de vista de calidad de atención como de seguridad clínica.

Otro de los desafíos que nos presenta la post pandemia, es la necesidad de fortalecer la vinculación entre el sistema de salud público y el privado, tanto en Chile como a nivel regional. La incorporación de plataformas tecnológicas con estándares de salud, el desarrollo de proyectos que sustenten la disponibilidad de la información y la creación de una estrategia que fomente una sinergia entre el ámbito público y privado, es parte de la revolución de transformación digital en salud que se viene.

Los efectos de la pandemia en los países de Latinoamérica aún no se pueden cuantificar, pero lo que queda claro es que la tecnología será uno de los principales actores como habilitante de nuevos modelos de atención post pandemia.