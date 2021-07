Por: Camila González Villarroel

Fotos: Nicolás Carrasco.

Cerca de un mes es el tiempo que llevan en paro los trabajadores de Junaeb. Tras iniciarse un periodo de reestructuraciones y modernización de la entidad, sus trabajadores dicen sentirse perjudicados por esto, señalando que con la privatización del servicio serán mayores los costos que beneficios para ellos, alumnos y apoderados que se ven beneficiados con los servicios entregados. Además de esto, se evidencia que los trabajadores de regiones no tienen a quién acudir cuando existen problemas, ya que en Santiago no hay quien les entregue directrices, lo que va de la mano con la supresión de un equipo de expertos con el que se contaba y que, según dirigentes, ya no existirá más.

Cristián Ramírez es tesorero de la Asociación de Funcionaros de Junaeb y no quiso desmarcarse de lo que significa esta paralización para él y sus compañeros: “Nosotros estamos en esta movilización ya que de poco han estado privatizando nuestra institución, generando menos beneficios y se están externalizando los beneficios Junaeb, no participando con los funcionarios en las decisiones que se están tomando. Nosotros en regiones no tenemos a quien consultar, ni en Santiago. Teníamos grupos de expertos trabajando por años con nosotros y ese capital nunca más se va a tener”.

Al ser consultado sobre las exigencias que están realizando para deponer este paro, Ramírez indicó que “nosotros estamos exigiendo a la cámara de diputados en este momento que se investiguen los contratos de las empresas que están trabajando con Junaeb y que se paralice este proceso de modernización que estamos viviendo”. De forma adicional, el dirigente puntualizó que:

“Nos dijeron que este año nadie iba a ser desvinculado, pero nuestras funciones la están viendo externos, entonces no tenemos que hacer. No hay una directriz clara, no sabemos como va a ser el funcionamiento de Junaeb y no podemos ser claros con los municipios y colegios”

Para los trabajadores este problema se lleva extendiendo durante años, pero recién lo están visualizando hace un mes, algo que comenta el mismo tesorero: “Este proceso se está llevando a cabo desde hace 3 años atrás, pero se había paralizado y ahora, ya de forma unilateral y dictatorial por parte del director, Jaime Toha, se está llevando a cabo tomando decisiones arbitrarias, moviendo puestos, adjudicando funciones a privados. Hay muchos contratos que nadie está fiscalizando y que son claramente un negocio”.

Para finalizar, Cristián Ramírez comentó que la movilización solo podría terminar si el proceso de modernización y privatización de la entidad se detiene.

También en la vereda de los funcionarios, Claudia Fuenzalida, quien se desempeña como dirigente sindical tuvo palabras para lo que está ocurriendo en la corporación nacional: “Esta marcha se produce por varios petitorios. Acá solo se está pidiendo que Junaeb no sea privatizado porque realmente nos perjudica a todos, apoderados, manipuladoras y asistentes de la Junaeb”.

En cuanto a las razones que suponen están liderando este cambio, la dirigente sindical señala que es claro: “Es un tema de estado y Junaeb, ellos quieres privatizarlo. Todos saben que esto es un negocio y al ser privado, a las manipuladoras nos van a perjudicar porque somos del sistema público donde tenemos mucha gente. Somos más de años de experiencia que de años de estudios y muchas personas que trabajan acá no tienen la experiencia técnica que está exigiendo la empresa”. Ante esto, la trabajadora también añadió que es necesario que los trabajos en la empresa sean mucho más abiertos y que existan licitaciones para extender el personal, ya que son pocos los que se encuentran contratados.

Finalmente, Claudia Ramírez quiso evidenciar que el problema es mucho más grande de lo que la gente aparentemente cree: “La gente no le ha tomado el peso a esta situación. Acá no es solo el personal de Junaeb, sino que también alumnos y apoderados, quienes también están perdiendo bonos y la entrega de computadoras. Acá hay muchas cosas que no está cumpliendo Junaeb y por eso, la idea es que Jaime Tohá se vaya del directorio”.