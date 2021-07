Una nueva fecha, la sexta del torneo, se jugará el fin de semana por la Segunda División. En el caso de los conjuntos de la región de O’Higgins, tendrán interesantes duelos como local y visitante.

El primero en salir a la cancha será General Velásquez. Los verdes, que vienen de igualar sin goles frente a Iberia, volverán a ser locales en el estadio municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, esta vez frente a un viejo conocido. El entrenador que los llevó de regreso al profesionalismo, Ítalo Pinochet, visitará aquel recinto como director técnico de Deportes Limache. El partido, que se estima tendrá mucha intensidad y que se iniciará a las 15.30 horas del sábado, medirá a un cuadro local que quiere volver a ganar después de cuatro jornadas, ya que no se abraza desde la fecha inicial de la temporada (acumula 5 unidades). Por su parte, los “Tomateros” suman 7 puntos y arrastran una racha positiva de dos triunfos consecutivos. El juez de este lance será Jorge Oses.

En tanto, el elenco colchagüino quiere sumar sus primeras unidades en la competencia nada más y nada menos que en la casa del puntero de la competencia, Deportes Iberia. En el estadio municipal de Los Ángeles, el domingo desde las 15 horas, los adiestrados técnicamente por René Ávila -asumió hace algunos días tras la salida de Francisco Arrué- esperan sacudirse de un mal arranque ya que acumulan tres derrotas consecutivas en sus tres primeros juegos de la temporada. Enfrente tendrán a los azulgranas, que con el punto sumado en San Vicente registran 10 unidades y la calidad de invictos. Este cruce entre angelinos y sanfernandinos será dirigido por Diego Vidal.

Cabe indicar que, este fin de semana, también se disputarán los partidos entre: Deportes Valdivia vs Deportes Recoleta, Deportes Concepción vs Rodelindo, Independiente vs Lautaro de Buin y San Antonio Unido vs Deportes Colina.