Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Una presentación ante las autoridades militares realizaron los oficiales, suboficiales soldados de la Brigada de Aviación Ejército de Chile en el acto de Juramento a la Bandera en recuerdo de los 77 jóvenes soldados que combatieron hasta la muerte durante la Batalla de la Concepción.

El acto realizado en el patio de honor de la unidad castrense estuvo encabezado por el General de Ejército y Jefe de la Defensa Nacional de O’Higgins, General Patricio Amengual Escobar quien en la oportunidad expuso “es una ceremonia que se hace todos años, que es una tradición para el Ejército de Chile y para todas las Fuerzas Armadas, porque constituye el testimonio que la institución le brinda a los mártires del Combate de la Concepción ocurrido el año 1882 donde en circunstancias que el Ejército de Chile ya había ganado la guerra, este bastión de la Concepción que la guarnecía la cuarta compañía del regimiento Sexto de Línea, se inmola ante la fuerza abrumadoramente mucho más grande de los peruanos y dan todos su vida por los intereses de la patria desde el oficial Ignacio Carrera Pinto hasta el último soldado”.

UN ACTO LLENO DE SIMBOLISMO

La ceremonia que conmemora la Batalla de la Concepción del 9 y 10 de julio de 1882, es la más importante del año para los integrantes del Ejército de Chile, con un simbolismo cargado, que es el juramento a la bandera. “la importancia de esta ceremonia que habiendo transcurrido tantos años, todavía testimoniamos el valor y el coraje del soldado chileno para enfrentar los más altos desafíos”, agregó el General Amengual.

Esta oportunidad juraron 811 oficiales, 43 clases, 56 soldados conscriptos de la Brigada de Aviación de Rancagua que están bajo las órdenes del comandante de la unidad de Formación, Cap. Roberto Follert Reyes, quienes hicieron el juramento ante el emblema patrio.

Cabe destacar que esta tradición que se retoma a un año de su ausencia producto de la pandemia que hizo que el 2020 no se pudiera llevar a cabo tan importante hito para el Ejército de Chile, expuso el Jefe de la Defensa Nacional de O’Higgins, “Después de tantos años de servicio en la Institución, nunca he dejado de emocionarme y se me aprieta el pecho y el corazón cuando escucho el juramento a la Bandera, porque yo lo hice siendo alumno de la Escuela Militar y después como oficial. Los que somos militares de vocación, nos regocijamos y nos conmovemos con esta ceremonia”.

En este contexto, el general Amengual agregó “Hoy lo hicimos en un ambiente íntimo dentro de la Brigada de Aviación, nos hubiera gustado que los padres y familiares de los soldados hubieran estado presentes, pero por la pandemia no se puede. Estamos retomando esta tradición y compartiremos en video las imágenes de la ceremonia a sus más cercanos”, sostuvo.

La ceremonia siguió con el desfile por parte de la Unidad de Formación de la Brigada de Aviación del Ejército, bajo los sones de la Banda Instrumental y de Guerra del Regimiento Nº 19 de Colchagua. Para finalizar, el capellán de la unidad, capitán Gabriel Becerra Ortiz bendijo a los oficiales, clases y soldados conscriptos recientemente juramentados.