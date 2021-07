– Se prohíbe el encendido de estufas a leña que no tengan la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

La Intendencia Regional de O’Higgins declaró Alerta Ambiental para la jornada de este lunes 12 de julio, medida que regirá entre la 0:00 y 24 horas en las 17 comunas del valle central de la Región de O’Higgins.

Las medidas para la jornada de este lunes son la prohibición de encender calefactores a leña que no cuenten con la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), los establecimientos educacionales solo podrán realizar actividad física en espacios cerrados, y las actividades organizadas por el IND solo podrán realizarse en recintos cerrados.

Las autoridades reforzaron el llamado a respetar las medidas y a no usar leña húmeda. “La condición del aire presentó malos índices, por lo que insistimos en el llamado a respetar las disposiciones. Junto a ello, insistimos en que se prefieran sistemas de calefacción de energías limpias”, dijo el Intendente Ricardo Guzmán.

El Seremi del Medio Ambiente señaló que “llamamos a la ciudadanía a preferir leña seca. En un episodio de Alerta Ambiental no se pueden encender calefactores a leña que no tengan la certificación. Para los hogares que usen leña, la recomendación es que utilicen una que se encuentre seca, ya que la leña húmeda genera más material particulado y empeora la calidad del aire”, sostuvo Rodrigo Lagos.

Las comunas que están afectas a las medidas son Rancagua, Machalí, Graneros, Codegua, Mostazal, Doñihue, Olivar, Rengo, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Malloa, Requínoa, San Fernando, Chimbarongo y Placilla.

Para realizar denuncias se debe llamar o escribir vía whatsapp al número +56 9 89036974, de la Seremi de Salud.