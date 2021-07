Pancho Astorga, llevó el canto a la humano y divino a otra esfera de la cultura, no solo representando el campo y la religiosidad en sus décimas, sino que mantuvo viva esta tradicional forma de contar historias, marcando a muchas generaciones.

Patrimonio cultural inmaterial, que rompió su territorialidad en Pilay, a todo el país y el mundo. Llevó el arte del legado del canto popular y la tradición oral a la academia, la ciudad y todos los rincones donde se paraba con su guitarrón. Legado que deja en la tradición oral entre sus pares y estudiantes que esperamos que vivan eternamente de canto en canto.

Lamentamos que la distinguida voz de Don Francisco Astorga sea apagada, por un ingrato virus que no permitirá ser despedido con miles de voces susurrando diversas décimas a su nombre. O que no haya podido volver a disfrutar de los tradicionales encuentros de Payadores de Codegua en los últimos años, debido al mismo covid que se lo llevó.

Desde esta página mostramos nuestra más sincera condolencia a la familia del Cantor y demostramos nuestro respeto al esfuerzo de toda la vida de Astorga que resaltó una de las muestras culturales más tradicionales del país, rompiendo con las nuevas tendencias de la globalización, arraigándonos con la tierra y mostrándonos qué aun se puede recuperar y fortalecer nuestra identidad cada día.

Pancho Astorga era intérprete del guitarrón, la guitarra traspuesta y el rabel, tres tradicionales instrumentos chilenos que de seguro no olvidarán sus tonadas y que en Pilay seguirán sonando como un murmullo en el viento que llevará sus tonadas hacia todo el mundo.

Por: Alejandra Sepúlveda

Jefe de informaciones