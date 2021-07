Gracias a los aportes de excedentes de capacitación Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) de Codelco División El Teniente, 20 vecinas y vecinos de Alhué se capacitaron en el curso “Cultivo y comercialización de flores de corte” y recibieron herramientas para desarrollar sus negocios.

Cristián Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario de El Teniente, valoró el espíritu emprendedor de las vecinas y vecinos de Alhué.

“Desde hace años que estamos trabajando en conjunto por hacer que estas capacitaciones tengan un real aporte a las necesidades que la propia comunidad plantea. Hoy, en plena pandemia, este apoyo de la División les permite tener nuevas oportunidades de desarrollo y herramientas para mejorar su calidad de vida”, expresó.

La técnico agrícola y relatora del curso, Yolanda Morales, detalló que “Vimos labores de manejo de cultivo, manejo en campo, invernadero, hidroponía, comercialización, el armado de ramos de flores, área de cultivo. La gente está entusiasmada, tiene muchas capacidades y esto le servirá para realizar algún negocio”.

La capacitación empezó el 30 de noviembre de 2020 y terminó el 22 de febrero de 2021. Las egresadas y egresados recibieron un diploma con el reconocimiento y herramientas para desarrollar sus emprendimientos, como carretillas, taladros, hachas, palas, tijeras de jardinería, entre otras.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Abigail Marín, vecina de Alhué:

“El aporte de Codelco es grande y nos facilita emprender, porque muchas veces una tiene que gastar el dinero en la casa y no puede comprar lo que se necesita para crear un negocio”.

Eulalia Lizama, vecina de Alhué:

“Trabajé durante 21 años como dirigenta social y estoy muy agradecida del apoyo de Codelco a través de este tipo de iniciativas. Tuvimos una excelente profesora, y nos entregaron herramientas que necesitábamos para emprender”.

Marco Vigorena, vecino de Alhué:

“Me jubilé hace 5 años y no sabía qué hacer hasta que una vecina me contó sobre las capacitaciones, y cuando ingresé le encontré sentido a mi vida. Ahora me dedico al cultivo de lombrices californianas y vendo humus orgánico”.

Soledad Huerta, vecina de Alhué:

“Gracias a la gestión por el curso, la profesora y Codelco estoy muy feliz porque tengo mis herramientas para trabajar, cultivar flores y tener una nueva oportunidad de negocio”.