Por Patricio Miranda.

La semana pasada, un documento de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda informó la decisión de reducir el presupuesto a 13 de las 15 gobernaciones del país, a solo días que las nuevas autoridades regionales asuman el cargo, lo que está previsto para este miércoles.

En el caso de O’Higgins, se habían recortado los dineros de gastos en personal en una cifra cercana a los $30 millones. Por otro lado, en el decreto también se aumentaba el presupuesto para el delegado presidencial, autoridad designada por el Presidente de la República para coordinar, entre otras tareas, el trabajo de las Seremis y el orden público.

Pero este lunes, tras el reclamo de los gobernadores electos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló a la comisión de Hacienda del Senado que “a partir de la recomendación del ministro del Interior se nos pidió que revirtiéramos el segundo decreto. Se anuló”.

La resolución fue celebrada, con cautela, por el gobernador electo de O’Higgins, Pablo Silva (PS). “Es la primera batalla que ganamos como la Asociación de Gobernadores, después de una larga conversación con el Ministro del Interior, la Subdere y subsecretarios”, señaló Silva. “Parte de que esto se haya revertido hoy, es por la reunión que sostuvimos y también por la ayuda de senadores y senadoras de nuestro país, que entendieron nuestra postura”.

Así, Silva sostiene que esta “es una primera muestra de voluntad (del Gobierno), que esperamos se vaya concretando también en los siguientes pasos”. Con todo, el militante del PS no vacila al señalar que “hay una mala disposición del gobierno de no entender la descentralización, de seguir insistiendo en dar preponderancia al delegado presidencial, que no la tiene. Nosotros somos la primera autoridad regional electa, eso lo ha dicho el Contralor, que prevalecen las autoridades electas. Esto no lo han querido entender y han puesto un montón de trabas para nuestra instalación”.

Por ello, el gobernador electo está expectante respecto a cuál será la disposición del Ejecutivo respecto a las otras demandas que la asociación plantea, como acoger la solicitud de instalarse en los edificios que hoy ocupan los intendentes regionales, además de tener injerencia en la discusión del presupuesto 2022 y aportar en la discusión de la Ley de Regionalización.

“Queremos tener participación y esperamos tener una mejor relación con el Gobierno. Hemos solicitado reuniones con el Contralor y el Presidente (de la República) una vez que asumamos, para que se nos para que se nos considere como tal, como los representantes en el territorio de los gobiernos regionales”, postula.