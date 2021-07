Por: Fernando Ávila F.

El delito de robo en lugar no habitado investiga carabineros de Rancagua, hecho ocurrido en calle German Riesco. Los hechos quedaron al descubierto la mañana de este lunes, cuando personal policial llega a las dependencias del Centro de Salud Mental, Cosam Centro 2, donde una enfermera del lugar indica a carabineros que se sustrajeron dos computadores desde una de las oficinas, situación que habría ocurrido durante el fin de semana.

Los equipos fueron valuados en un millón 100 mil pesos, informándose que no existen cámaras de vigilancia que puedan aportar en la investigacion. Pese a ello existe alarma, investigándose si esta funcionó o no durante el hecho delictual. Hasta la mañana de este lunes no había antecedentes si del hecho participaron una o más personas.