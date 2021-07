Desde 2020, el Servicio Nacional de Geología y Minería (​Sernageomin) se desplegó por todo Chile para impulsar la campaña de seguridad “La minería se cuida”. Y este año, Antonio Muñoz, director regional del organismo, reunió a El Teniente, empresas colaboradoras y la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco para reimpulsar el trabajo colaborativo en la prevención de accidentes en las faenas.

“El año pasado nos dimos cuenta de que la cultura de la prevención está muy ligada al comportamiento del trabajador tanto fuera como de su centro laboral, por lo que había que fortalecer que si bien había una pandemia, no podíamos dejar de lado la seguridad y los eventos que podían suceder como riesgos inminentes de la minería”, explicó Muñoz, en una reunión realizada bajo todos los protocolos Covid en las instalaciones de la empresa Züblin, en Rancagua.

“La cultura minera no tiene que ser amarga ni hostil. Si nosotros no le damos las condiciones de trabajo, si no tenemos la empatía para ver las necesidades de ese trabajador (a) vamos a sumar a la pandemia una frustración que puede desatarse en un accidente laboral o en el hogar. Parte de nuestro mandato es mitigar los riesgos y la empatía y el buen trato son claves para lograrlo”, agregó el director de Sernageomin de la región de O’Higgins.

Liderazgo con involucramiento

El gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de El Teniente, León del Valle, planteó que “la seguridad es una tarea de todos y todas y es muy importante que todos los actores de la minería regional trabajemos en conjunto para que la supervisión llegue con el mensaje a trabajadores y trabajadoras con cercanía y empatía. Los procedimientos están, los sabemos, pero muchas veces nos falta estar cerca de los trabajadores. El liderazgo con involucramiento es fundamental”.

Respeto a la vida

“El rol de la División es apoyar esta campaña con acciones reales, como charlas diarias y aportar su difusión en las empresas colaboradoras, hacer reflexiones y en nuestros liderazgos en terreno ir y mantener un feedback constante con toda la dotación, de tal manera de potenciar la gran gestión que tiene El Teniente en el respeto de la vida y seguridad de las personas”, explicó Emilio Carvajal, director de Seguridad de El Teniente.

Alianza estratégica

Patricio Tobar, gerente del proyecto Andes Norte, de la Cartera de Proyectos El Teniente, dijo que “estas alianzas colaborativas son estratégicas y son el camino a seguir. Tenemos que estar alineados en el discurso. Cuidamos a las personas y también la continuidad operacional. Trabajamos para que los proyectos avancen y se desarrollen con seguridad, en los plazos y con calidad. Es esencial tener empatía y ponerse en el lugar del otro. Los viejos son los que hacen los goles y para que los hagan debemos entregarles todas la herramientas, logística y condiciones para hacer un buen trabajo”.