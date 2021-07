Por: Ricardo Obando.

En tres días más, Pedro Pablo Hernández (34), cumplirá con el trámite de la cuarentena obligatoria en Santiago. De esta manera, el viernes o sábado ya podría estar trasladándose hacia Rancagua para afinar los últimos detalles previos a integrarse a los trabajos del plantel de O’Higgins.

El volante, primer refuerzo del equipo rancagüino de cara al segundo semestre, quieren ser aporte en esta segunda pasada por el “Capo”, ya que en la primera fue campeón y supercampeón.

“Sin duda va a ser algo especial, estoy a la espera de que pasen estos días para poder entrenar con el grupo, agarrar ritmo y conocer a mis compañeros”, dijo el “Tucu” este lunes.

En declaraciones al programa “Fuera de Juego” de Rabio Bienvenida, Hernández manifestó que “hay un buen plantel, buenos jugadores, así que confío mucho en lo que pueden dar y creo que podemos hacer un buen campeonato”.

A su vez, indicó que las fechas que restan para poder redebutar, será importante para su puesta a punto. “Me da un tiempo prudente. A mi me va a ayudar mucho, para tratar de ponerme bien físicamente y el ritmo de juego me lo van a dar los partidos”, apuntó.

Junto con ello, Pedro Pablo Hernández destacó que “ojalá podamos pelear allá arriba, estar entre los primeros y volver a una copa internacional, que es el deseo de todos”.

Es más, fue enfático en recalcar que “vengo a sumar, estoy a disposición. Dalcio va a ver cuál es la posición que le conviene al equipo. Si me toca hacer un doble cinco lo haré y si me toca de media punta lo haré”.

Ahora bien, respecto a su posición en el campo de juego, mostró una preferencia, pero que eso depende del entrenador. “En este último tiempo me he sentido más cómodo como un doble cinco. Es una posición donde me siento cómodo, pero eso lo va a ver el técnico”, puntualizó.

Finalmente, y respecto al número que le gustaría usar en su camiseta, fue claro: “Hay un número que especial para mi, que es el 16. Así que seguramente ese será mi número. Es especial porque lo usé en la Selección y es especial para el hincha de O’Higgins”, cerró.