Por: Camila González Villarroel

Dos siniestros de manera consecutiva han ocurrido en la población Irene Frei en poco días. Estos hechos fueron la gota que rebalsó el vaso para sus habitantes, quienes tuvieron que observar como una vivienda de material ligero era consumida en su totalidad por el fuego. Aseguran que que en el pasaje no existía ningún grifo cerca, lo que habría dificultado la labor de bomberos en el lugar, ya que no tenían dónde conectar las mangueras, debiendo acercarse con los carros a sectores más retirados de dónde se encontraba el siniestro, tardando más tiempo en ocuparse de la emergencia.

Esto molesta y preocupa mucho a la presidenta del gobierno vecinal de la población Irene Frei, quien comenta que ”esta es una situación que desde hace años hemos venido planteando a las autoridades. Se presentó un proyecto de colocación de diez grifos más porque los que tenemos no alcanzan a cubrir toda la población, tal como ocurrió en el caso del pasaje San Vicente”. Margarita Galaz además señala que el proyecto no se concretó debido a que “se necesitaba un informe técnico y estaba todo listo para el financiamiento, pero dicho informe señaló que no era necesario ya que con los grifos que había estaba bien. Realmente fue un informe ridículo que terminó por dejar el proyecto sin efecto. Lo triste es que este incendio y los otros siguen demostrando que si se necesitan”.

En el mismo tenor Celia Araya primera directora de la junta de vecinal asegura que “Nosotros como directiva seguiremos insistiendo en colocar más grifos o manguerines, nosotros nos preguntamos ¿Quieren las autoridades que se sigan quemando más casas? En el pasaje San Vicente no se habría quemado la casa de haber tenido un grifo cerca, según nos dijeron los bomberos”.

Margarita Garrido quien también es parte de la junta vecinal hizo un llamado a las autoridades para hacerse cargo de la problemática que afecta a la población Irene Frei: “Ahora con lo del nuevo gobernador y nuevo alcalde espero se preocupen de este asunto(…) espero que venga con el gobernador Pablo Silva para mostrarle los graves problemas que tenemos y que nos den una solución inmediata”.

Es en este tema que Victor Fuentes, Comandante(S) del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, explicó que “lo que tiene que ver con la distribución de los grifos en la ciudad de Rancagua es responsabilidad directa de la empresa de servicio sanitario, es decir, de Essbio”

En cuanto al papel que pueden tomar los bomberos en el asunto, es solo una “recomendación”, ya que son temas operacionales y que no se encuentran dentro de sus facultades. A pesar de esto, Fuentes entregó su orientación a la comunidad de la población señalando que “a través de alguna organización de carácter vecinal que goce de personalidad jurídica se acerque a conversar con la empresa que provee el suministro sanitario para plantear esta problemática y ver cual es la solución que se le pueda dar al sector”.

Para finalizar, Víctor Fuentes quiso ser enfático en cómo esto obstruye o no las de bomberos en sus llamados, comentando: “No es un tema que impacte directamente al trabajo de bomberos, entendiendo que a nivel interno nuestra organización cuenta con piezas de material mayor que permiten surtir de agua en lugares donde pueden escasear la cantidad de grifos o que no tengamos la cantidad de abastecernos de manera sostenida”.