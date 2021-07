La historia de Augusto Batalla con O’Higgins se terminó. El portero, figura en el equipo, tomó la decisión de aceptar la oferta de San Lorenzo de Almagro y regresar a su país después de tres temporadas.

Batalla, nacido futbolísticamente en River, tendrá la oportunidad de jugar nuevamente en uno de los grandes de su país. Sobre eso, el meta aseguró que “estoy muy contento porque es algo que a mí me entusiasma mucho desde lo deportivo y por la dimensión de lo que es San Lorenzo”.

En declaraciones al programa “Los Protagonistas” de Radio Rancagua, el golero sentenció que este cambio pasa netamente por un tema deportivo, “por ir a un grande de Argentina”, pese a que “O’Higgins es un lugar donde yo me sentía muy cómodo, el día a día era muy bueno”.

Es más, Batalla argumentó que la decisión que tomó es simple. “Me aparece una posibilidad deportiva, que económicamente está bien, y aunque no me quiera ir, tengo que priorizar mi carrera”. Cuando conoció de la oferta, hace dos semanas, lo comunicó de inmediato a la directiva del club, donde dijo, “tratamos de llegar a un acuerdo, pero después es una cuestión mía para tomar la decisión de seguir creciendo”. El llamado que recibió, previo al partido frente a Ñublense, oficializó todo y que “ese fue el momento donde las cosas se pusieron serias, yo lo conversé con la dirigencia”.

Junto con ello, Augusto Batalla recalcó que el ir nuevamente a un grande de Buenos Aires,

“es un desafío para mí, de mostrar todo mi crecimiento en estos años, el profesionalismo que he ido adquiriendo”. Y argumentó que espera hacerlo bien como acá en Rancagua. “Cuando vine a O’Higgins fue por una cuestión deportiva, por ser mejor, lo he logrado y eso es lo que a mí más me moviliza”, puntualizó.

En su conversación radial, Batalla expresó gratitud para la hinchada del “Capo”. “Quiero agradecer a todo el pueblo celeste, recibo muchos mensajes con agradecimientos, de que me vaya bien, y estoy tratando de contestarle a todo el mundo. Eso es hermoso para un deportista, dejar un legado y saber que va a haber una vuelta en el futuro, estoy seguro”, señaló.

Finalmente, el formado en River Plate tuvo palabras para Nelson Espinoza, quien será titular de aquí en adelante. “Estoy convencido que en estos partidos que le tocan lo hará bien y pongo todas las fichas, porque el equipo está bien, el grupo está bien, el plantel está unido, y eso ayudará a Nelson a jugar y hacerlo de la mejor manera”, cerró.