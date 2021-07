Hoy es un día histórico, ya no existen las intendencias regionales y cambia la forma en que opera el gobierno regional. Hoy asume su cargo el gobernador regional electo Pablo Silva y el ex intendente Ricardo Guzmán se transforma en el primer delegado presidencial regional. Ayer el presidente Sebastián Piñera confirmó su nombramiento.

Pero la llegada de esta nueva autoridad electa no ha sido fácil, no sólo por las polémicas previas en torno a amarres o quien ocupará la oficina de los intendentes, sino porque esta elección en múltiples veces fue pospuesta primero por el gobierno de Michele Bachelet al no estar listas las leyes necesarias en 2017 y luego por el estallido social y por la pandemia.

Si bien es un paso trascendental en miras a la ansiada descentralización es claro que el Gobernador no tiene todas las atribuciones que nos gustaría y será una figura que desde este punto de vista distinta a la que tal vez muchos se imaginaron al momento de votar por él.

Pero el gobernador tiene una gran atribución y una gran ventaja. Fue electo, por lo que en su cargo estará cuatro años y no depende de la evaluación de un único gran elector.

Por lo tanto, es una autoridad libre, libre de representar ante el poder central las inquietudes de nuestra región y de igual manera exigir y supervisar el trabajo de los seremis. Aunque no sea su atribución legal, ya que la coordinación de los servicios queda en manos del delegado presidencial.

Seguro será un camino largo, en el que en estos primeros meses veremos algunas descoordinaciones e incluso temas que no estén previstos propios de la instalación de una institucionalidad, y se presionará para que los gobernadores adquieran nuevas competencias al tiempo que deberán demostrar que las pocas atribuciones que tiene son bien utilizadas.

Es que en un mundo globalizado que las regiones tengan una mayor autonomía, no es solo cosa positiva para solucionar problemáticas sociales, sino que también económicas. Está demostrado que es importante mostrar las capacidades individuales de cada zona con el fin de generar inversiones, conocimientos y tecnologías para apoyar la competencia de sus sectores productivos, así avanzar más rápido. Así la experiencia internacional demuestra que la competitividad empresarial no es un fenómeno aislado del contexto cultural, institucional y social en que las empresas se desarrollan sino que todo proceso de desarrollo económico se inscribe en un cierto entorno dado por el territorio y sus características.

Entonces, en este contexto podemos definir la Competitividad Regional como la capacidad de una región para alcanzar niveles de crecimiento sustentables en el tiempo, incrementando el bienestar económico, social y la calidad de vida de sus ciudadanos; su capacidad para crear redes innovadoras, generar dinámicas de inserción internacional y de desarrollo tecnológico; su capacidad para ser flexibles, reorientar recursos, actividades y objetivos que permitan aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo. Características que actualmente son opacadas por la excesiva centralización de recursos y necesidades vistas desde la perspectiva de la Capital del País, por eso es tan importante el que desde hoy tengamos un Gobernador Regional.

Luis Fernando González Alejandra Sepúlveda

Sub Director Jefe de Informaciones

.