Por: Ximena Mella Urra

Fotos: Nico Carrasco

Hace unos días el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, estuvo de paso por la ciudad y en visita a #DiarioElRancagüino conversó sobre diversos temas entre ellos el de descentralización y regionalización.

De cara a los comicios primarios presidenciales de este domingo, Kast dijo en su oportunidad que no votaría por ninguno de los candidatos de Chile Vamos. “Hemos dicho que los que nos apoyan con esta candidatura republicana presidencial no tienen que participar en estas primarias. Algunos han dicho que cambien el curso del resultado pero eso no corresponde”, opinó.

Su convicción es que en estas elecciones vota un número reducido de personas. Y al respecto agregó que ellos quieren movilizar a mucha más gente de la que votó en las últimas elecciones y recuperar a aquellas que están decepcionadas de lo que ha sido el Gobierno de Sebastián Piñera, dijo dejando en claro que no son parte de la coalición del actual Gobierno. “Si bien participamos de la segunda vuelta de Piñera, ya que estábamos convencidos de que era lo menos malo ante una elección de Guillier, aunque igual nos terminó decepcionando a todos”. Pese a todo, le parece correcto que la coalición de Gobierno tenga esta primaria presidencial para definir a un solo candidato, pero dice que su partido aspira a levantar un gobierno de derecha “fundado en el sentido común y en los principios que no ha defendido el actual gobierno”.

Sobre la elección de un gobernador regional en cada región del país, Kast asegura que es parte del proceso democrático. Sin embargo, no cree que con la manera que se estableció el cargo, se marcará alguna diferencia a lo que ya había. “Se debiera avanzar en que los gobernadores tengan más atribuciones y que se defina bien su rol. Hay muchas expectativas y como se ve será similar a lo que se planteó cuando se eligieron consejeros regionales, que tampoco generaron un cambio mayor”. Dice que en el camino se deberá ver cómo “esta autoridad política se armonizará con la autoridad ejecutiva que seguirá siendo el delegado presidencial”.

A su juicio, al nuevo gobernador regional le faltarán mayores atribuciones por ejemplo en temas de infraestructura. “Los fondos nacionales no pasarán por él y seguirán como están. Va a haber una confrontación permanente entre el discurso político y el del ejecutivo”. Dice que si fuera presidente se encargaría de explicar bien a la ciudadanía cuál es el rol de cada uno, “porque si se delimita así se puede trabajar con ellos y con la verdad. Además debemos invitarlos a ser parte del desarrollo del país y no atrincherarse. Si lo hacen en su planteamiento político esto no va a avanzar. Siempre es el diálogo primero pero si esto no es posible, es porque alguien está usando de mala manera su cargo y hay que confrontarlo”.

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

El candidato presidencial del Partido Republicano exige que los nuevos cargos cumplan bien su función. “La transparencia, que es parte de la modernización del Estado, es algo que no siempre ha sido una virtud de los gobiernos regionales. Cuando se eligieron consejeros regionales se dijo que las cosas iban a cambiar y no fue así porque siguen asignando recursos de acuerdo a la posición política de cada uno”, sentenció.

A lo anterior agregó que en algunas regiones “le rechazan todo al intendente y después este cambia de actitud, es una tensión permanente, pero es también porque no hay un plan común. Muchos intendentes no se sientan a conversar con sus consejeros ni tampoco lo hacen de forma abierta a la ciudadanía”, dijo insistiendo en el tema de la transparencia antes mencionada. “Se debe ir entregando responsabilidades, atribuciones y recursos en la medida que el Gobierno Regional también sea responsable con el uso de estos recursos locales. Siguen existiendo acuerdos entre bancadas para asignar recursos por cuotas y esto debe terminar. Asimismo debe haber un mayor grado de participación ciudadana”.

Finalmente propuso sobre debatir en la optimización de los recursos públicos. “Vemos un aumento del gasto político que no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida con mayores recursos para la ciudadanía. Hay que achicar el Estado y hacerlo más eficiente y austero. Por ejemplo, el Estado tiene una sobredotación de funcionarios no por capacidades sino que por sus contactos. No podemos ir a la fórmula antigua de la izquierda que es aumentar los impuestos sino que debe haber una eficiencia del aparato público”, concluyó Kast.