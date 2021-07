Ricardo Fuentes Lama

Director Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

Al término de las cuarentenas en los principales polos económicos del país, debemos sumar la entrada en vigencia de la adecuación de las medidas restrictivas que nos rigen desde marzo 2020. Estas modificaciones apuntan a entregar mayores niveles de libertad y movilidad a quienes han completado su proceso de inoculación, por lo que entrega un tremendo estímulo a miles de empresas. Gimnasios y cines vuelven al ruedo, Pymes abocadas a la industria gastronómica y al turismo tienen la oportunidad de volver después de mucho tiempo, nuevos aforos son condiciones favorables para este “relanzamiento”.

Las pequeñas y micro empresas, que son el 95% de las empresas del país, en su mayoría, recibirán estímulos fiscales, entre otros, el “bono alivio pymes” que llega en un muy buen momento, donde inclusive puede apoyar la recuperación de stock o capital de trabajo necesario para esta nueva realidad.

Por otro lado, las proyecciones de crecimiento en lo que queda de este año son esperanzadoras, y las de julio van en esa línea, en particular la segunda quincena en la que precisamente se vivirá en la práctica estas nuevas “reglas”. Las proyecciones al alza de julio tienen que ver con una base de comparación más baja, además de estímulos como lo son retiros de fondos y transferencias fiscales, no menos importante es el papel del know how de la economía en todo este tiempo y su capacidad de adaptación. Y todo esto en un marco que quisiese cualquier economía emergente, y algunas desarrolladas, hoy el 80% de la población objetivo en Chile se encuentra vacunada con al menos una dosis.

Algunos análisis de distintos economistas señalan que el Imacec de julio pasaría de un -11,2 de lo registrado el 2020 a un potencial de 16 puntos. Por su parte el Ministro de Hacienda acaba de mejorar las perspectivas de crecimiento para el 2021, incrementado del PIB de un 6% pronosticado en de abril pasado a un 7,5%. El Banco Central es más auspicioso vislumbrando un crecimiento de nuestra economía entre un margen de un 8,5 y 9,5%.

Pero es necesario poner paños fríos a estas fantásticas proyecciones, un paso a paso en las mismas es necesario, varias son las disyuntivas y amenazas que pueden volver a ponernos entre la espada y la pared, hay una variante delta que empieza a conversar con la realidad chilena, y su mejor aliado es el relajo de la población, volver a las cifras de contagios de antaño y la derivada en el colapso en el sistema hospitalario nos condenaría a que estas proyecciones solo sean buenos deseos, no habrán nuevos estímulos fiscales de la magnitud que vivimos hoy, el Estado tiene un histórico déficit fiscal, un deuda bruta al alza proyectada al 2024. Por otro lado, los retiros ya no serán opción para más de 5 millones de personas que agotaron sus ahorros.

El seguir cuidándonos y evitar el relajo es la única opción de abrazar estos números, y transformaros en realidad.