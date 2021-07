Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Poco menos de una hora duró la ceremonia en la que Pablo Silva (PS) asumió el cargo del primer gobernador regional de O’Higgins, en el patio interior de la nueva Gobernación Regional.

Fue el, hasta entonces, presidente del Consejo Regional (Core), Eugenio Bauer (UDI), quien dio inicio a la ceremonia, la que calificó, tal como muchas otras autoridades, como un “hecho histórico”.

“La descentralización recién comienza”, señaló Bauer. “Pongamos todos nuestros esfuerzos para que podamos avanzar en una real descentralización y desarrollo de las regiones y su gente”.

Tras unas palabras de agradecimiento, Bauer hizo entrega de la presidencia del Consejo a Silva. “Expresarle a mi estimado gobernador, todo el éxito de nuestras nuevas responsabilidades, que estoy cierto cumplirá con creces”, puntualizó.

La ceremonia también incluyó la firma de actas y un número artístico a cargo de la cantante Maga Ortúzar, quien interpretó una versión de “Todo Cambia”, canción de Julio Numhauser popularizada por la trasandina Mercedes Sosa.

El recién nombrado Delegado Presidencial el ex intendente Ricardo Guzmán también tomó la palabra. “Quiero felicitar a Pablo Silva, desearle mucho éxito, reiterar que el desafío que asume es compartido como región y que todos somos responsables y partícipes que ello resulte”, señaló.

Cuando fue el turno de Silva, el gobernador adelantó que durante su discurso “seguramente varias partes me voy a quebrar”. Y así fue, al inicio de su discurso cuando comenzó con agradecimientos a su familia.

“La región que queremos es sin duda una región de oportunidades, de emparejar la cancha a la primera infancia, de respeto a la diversidad, a los pueblos ancestrales, de protección a los niños y niñas, de cuidados y respetos a nuestros adultos mayores, una región innovadora, que respete el medioambiente para nosotros y las futuras generaciones”, sostuvo Silva.

Pero no todo fueron sonrisas. El gobernador no escondió su molestia ante lo que consideró dificultades en la instalación de la nueva autoridad. “Ha sido un partir dificultoso. Debo reconocer mi molestia, en algunos burócratas de Santiago que no han dado las facilidades para la instalación de los gobiernos regionales”, dijo. “Pero siempre vemos el vaso medio lleno y no medio vació. Esto nos ha dado más fuerza para trabajar en conjunto con nuestro equipo, para trabajar para la región, con la comunidad, en terreno, vamos a seguir dando las señales de un trabajo participativo (…). Me siento orgulloso de este gran paso que estamos dando”.

Y destacó: “Nuestro sello va a ser de mucha participación ciudadana”.

Las reacciones

Al finalizar la ceremonia, el delegado presidencial Ricardo Guzmán (UDI) respondió al emplazamiento de Silva respecto de su intención de ocupar el edificio de la antigua intendencia y las trabas a la descentralización.

“Él tiene hoy una oficina en cantidad de metros cuadrados superior a la que nosotros tenemos, pero además cuenta con todo lo que necesita para funcionar y el Gobierno Regional tiene la posibilidad de seguir adquiriendo cosas que sean una necesidad en el futuro”, planteó Guzmán. “Insisto que creo que lo fundamental en esto tiene que ver con las atribuciones y la forma en cómo los gobernadores se van a desarrollar, más que con el espacio físico, porque ha habido muchas promesas de trabajo en terreno, por lo que las oficinas debiesen ser lo menos importante”, agregó.

El diputado Raúl Soto (ind. PPD), en tanto, coincidió con que ha existido “una instalación compleja”, y señaló que lo importante es “que tanto el gobernador como el delegado presidencial puedan colaborar y no entrar en un conflicto permanente, un tira y afloja. Que también los parlamentarios, más allá del color político, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales, nos pongamos a disposición y entendamos que tenemos que todos contribuir para que este proceso de descentralización se profundice y se haga más robusto”, con más competencias para el gobernador regional.

El senador Juan Pablo Letelier (PS), hizo hincapié en el empoderamiento paulatino de las regiones. “Probablemente vivamos 20 años en esta pugna hasta que se llegue a un buen equilibrio, pero estamos recién comenzando”, postuló. “Siento que este inicio es realmente esperanzador. Nuestra región vive el dilema de los mexicanos, muy cerca del diablo y muy lejos de Dios. Nuestra cercanía a Santiago es lo que ha limitado mucho nuestras propias decisiones y desarrollo”.

El diputado designado Juan Manuel Masferrer (UDI), también apuntó a que la descentralización es un proceso que hay que llevar con cautela.

“Lo fundamental va a ser el trabajo en conjunto que va a tener que realizar el gobernador regional con el delegado presidencial (…). Lo cierto es que hay que comprender la descentralización como un proceso, las transferencias de competencia vienen hace tiempo y van a continuar”, señaló. “Es un proceso que no se puede detener, pero es importante ver cuál es la velocidad que le ponemos, porque tenemos malas experiencias latinoamericanas de procesos de descentralización que avanzaron muy rápido y teníamos autoridades pero sin ningún tipo de equipo técnico preparado y con pocos recursos”, puntualizó.

Por su parte, el consejero regional Mauricio Valderrama (PS), planteó que “llegó el momento de evitar las excusas y dejar de decir que de Santiago depende el desarrollo de la región. Es un momento histórico en que podemos definir el futuro de la región de O’Higgins ya con autoridades electas”.

En esa línea, Valderrama adelanta que el trabajo del gobierno regional estará “en pedir y solicitar mayor cantidad de recursos y facultades para poder avanzar (…). Debemos ver cuáles van a ser nuestros propios caminos. Hay que ver una ley de rentas, cómo se desarrolla la región, cómo poner más énfasis en el desarrollo patrimonial y cultural, acceso a tecnologías, educación y derechos para mujeres, niños y adultos mayores. Debemos tener un tejido social fuerte”.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS), también celebró la asunción de su compañero de tienda y llamó a avanzar en la autonomía de la región. “Es un día de muchas emociones”, dijo. “En este primer paso se elige al gobernador pero con tareas pendientes, que el gobierno envíe el proyecto de ley que le entregue más competencias, facultades y recursos. Hoy las regiones no tenemos incidencia en el presupuesto nacional y es muy importante que esto se establezca”.