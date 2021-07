Por: Luis Fernando González V.

Ayer asumieron en todo el país sus cargos los Gobernadores Regionales, marcando el fin de una era donde la máxima autoridad regional era designada por los Presidentes de la Republica.

Seguramente va ser un tiempo de ajustes y de entender esta nueva realidad, ya que los Gobernadores no son lo mismo que los intendentes, ya que junto a ellos se crea una nueva figura que es la del Delegado Presidencial quien retendrá para sí muchas de las funciones de los intendentes especialmente lo referido a Seguridad Publica.

LOS GOBERNADORES

Su cargo se extiende por cuatro años y puede ser reelegido sólo para el período siguiente.

Dentro de las variadas obligaciones que tienen los Gobernadores existen aristas muy importantes como lo son la formulación de políticas para el desarrollo de nuestra región, en las que se debe tener en cuenta los planes comunales ya existentes. Así, en coordinación con el Consejo Regional, el Gobernador deberá definir las estrategias y proyectos de la región, como desarrollarlos y modificarlos para el mejor ejercicio de la población.

Junto con esto, el gobernador coordinará, supervisará y fiscalizará a los órganos y servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional; representará judicial y extrajudicialmente a este organismo, pudiendo ejecutar actos y celebrar contratos de su competencia o los encomendados por el CORE; nombrará y removerá a los funcionarios que la ley determine que son de su confianza y velará por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa, entre otros aspectos.

Un tema que es primordial en cualquier organización es la distribución de los dineros que se administren, es por eso que el gobernador deberá someter el proyecto de presupuesto al Consejo Regional.

Pero no todos los recursos se decidirán en la región. Puede asignar recursos de los programas de inversión regional, de los los programas de inversión sectorial de asignación regional y aquellos que corresponda en virtud de transferencias de competencias que haga el Presidente de la República, pero no con los presupuestos sectoriales o en los proyectos que financie el gobierno central.

Por otra parte, las nuevas autoridades no tendrán atribuciones en el área de seguridad interior, que estarán en manos del Delegado Presidencial, sin embargo, sí pueden elaborar políticas regionales de seguridad ciudadana, es decir puede proponer al Core comprar más carros policiales, pero no puede ordenar a las policías restaurar el orden público, no puede ordenar que se haga un operativo policial de sorpresa en un sector conflictivo, porque eso es todo prerrogativa del delegado presidencial.

Además, con el Consejo Regional, podrá promulgar el plan regional de ordenamiento territorial, conociendo cada detalle de los planes que también regulen de forma intercomunal.

Además el Gobernador es el presidente del CORE, por lo que deberá presidir, convocar y disponer de la citación a las sesiones que se ejecuten. Además, deberá representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, lo que significa que estará habilitado para ejecutar actos y celebrar contratos que le competan o que le delegue el consejo.

El gobernador regional tiene entre otras funciones:

Formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos.

Someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones.

Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional.

Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el consejo.

Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza.

Velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa.

Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo.

Promulgar, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales.

Presidir el consejo regional.

Convocar al consejo regional y disponer la citación a las sesiones.

¿Qué funciones tendrá el delegado Presidencial?

El Delegado Presidencial ejerce el gobierno interior de cada región y la duración de su cargo está sujeta al tiempo que cuente con la confianza del Jefe de Estado.

La Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional establece entre otras funciones:

Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior.

Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes.

Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.

Mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región.

Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes.

Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales.

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe.

Los 16 Gobernadores Regionales

Región de Arica y Parinacota: Jorge Díaz Ibarra – Unidad Constituyente

Región de Tarapacá: José Miguel Carvajal Gallardo – Frente Amplio

Región de Antofagasta: Ricardo Heriberto Díaz Cortes – Unidad Constituyente

Región de Atacama: Miguel Vargas Correa – Independiente

Región de Coquimbo: Krist Naranjo Peñaloza – Ecologistas E Independientes

Región de Valparaíso: Rodrigo Mundaca Cabrera – Frente Amplio

Región Metropolitana: Claudio Orrego Larraín – Unidad Constituyente

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: Pablo Silva Amaya – Unidad Constituyente

Región del Maule: Cristina Bravo Castro – Unidad Constituyente

Región de Ñuble: Oscar Crisóstomo Llanos – Unidad Constituyente

Región del Biobío: Rodrigo Díaz Worner – Independiente

Región de La Araucanía: Luciano Rivas Stepke – Chile Vamos

Región de Los Ríos: Luis Cuvertino Gómez – Unidad Constituyente

Región de Los Lagos: Patricio Vallespin López – Unidad Constituyente

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Andrea Macías Palma – Unidad Constituyente

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Jorge Mauricio Flies Añon – Unidad Constituyente