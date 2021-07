Silvana Cisternas León

Nutricionista

Académica Unab

En estos tiempos de frío, necesitamos una bebida caliente para llevar nuestro día a día adelante. Dentro de una gran variedad que existe, una opción muy saludable es el té, ya que, además de aportar la temperatura necesaria para sortear el frío del invierno, entrega una serie de beneficios que permiten mejorar nuestra salud.

El té obtenido de la planta Camellia sinensis, es rico en sustancias antioxidantes llamadas polifenoles, específicamente flavonoides. Los principales subgrupos de compuestos flavonoides son: flavonoles, flavonas, flavanonas, isoflavonas, antocianidinas y flavanoles (catequinas), estos se encuentran distribuidos en una gran gama de alimentos, pero la infusión de té aporta altas concentraciones de estas sustancias beneficiosas. Por ejemplo, una taza preparada con 1 gr de té y 100 ml de agua nos aporta aproximadamente entre 250 y 350 mg de catequinas; y está comprobado que las personas que consumen al menos 500 mg al día, han presentado menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular o cáncer.

Existen numerosos estudios que asocian el consumo del té con un efecto protector sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, porque mejora el perfil lipídico, disminuye el riesgo de aparición de aterosclerosis y tienen efecto antiinflamatorio a nivel vascular y del sistema nervioso central.

Otras investigaciones han asociado al té verde específicamente con un menor riesgo de desarrollar cáncer en humanos, ya que por su naturaleza antioxidante tiene la capacidad de actuar directamente sobre sustancias carcinogénicas.

Existen diferentes tipos de té, sin embargo, el té rojo, el té verde y el té negro provienen de la misma planta; solo se ha modificado su procesamiento. Cuando está recién cosechado y se expone al calor para impedir la oxidación enzimática corresponde a té verde, si se permite la oxidación parcial de sus hojas será rojo y, si la oxidación se da durante un periodo prolongado de tiempo, se obtendrá té negro, que es la forma más consumida en el mundo.

Con respecto a cómo consumir el té, algunas recomendaciones importantes son dejar enfriar un poco el agua, no ocuparla recién hervida para que los compuestos químicos no se degraden. Se sabe que las temperaturas elevadas disminuyen la concentración de las catequinas. Además, no se debe consumir con leche, ya que la proteína de la leche actúa como “quelante” o inhibidor de su absorción. Otra recomendación es consumirlo fuera de los horarios de almuerzo o cena, ya que el té inhibe la absorción del hierro consumido en la dieta. Entonces, el consumo de dos tazas de té al día entrega muchos más beneficios que solo entrar en calor, cuidando las recomendaciones señaladas.