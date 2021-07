“Porque la democracia se construye entre todos” el Delegado Presidencial Provincial de Colchagua, Manuel Cuadra, hizo un llamado a la comunidad para que acuda a votar en las primarias presidenciales de este domingo 18 de julio.

En esta fecha, se realizarán las elecciones primarias legales, organizadas por SERVEL, en las cuales se elegirán los candidatos presidenciales de los pactos “Chile Vamos” y “Apruebo Dignidad». Quien resulte vencedor de cada pacto quedará oficialmente inscrito para la primera vuelta presidencial, que se efectuará el 21 de noviembre próximo.

En este contexto, durante tarde de este viernes, el Delegado Provincial, Manuel Cuadra, junto al Alcalde de la comuna de San Fernando, Pablo Silva Pérez, y la representante de Carabineros, Teniente Coronel Morín Espinoza, visitaron los Liceos Neandro Schilling y Eduardo Charme, principales locales de votación de la ciudad, para verificar en terreno el estado de las dependencias.

Además, ambas autoridades realizaron un llamado a la ciudadanía para que concurran a participar de este proceso eleccionario. “Hemos visto que todo se ha desarrollado normalmente, estamos con locales de votación bien instalados, con todos sus útiles, están los carabineros, los militares, en fin, todos cumpliendo con la función que les encomienda la Ley, y por lo tanto yo hago un llamado a la población a votar, que concurran a votar con tranquilidad, están todas las medidas sanitarias adoptadas para que no se corra ningún riesgo para la salud, lo que no libera a cada uno de adoptar siempre las medidas de autocuidado”, señaló el Delegado, Manuel Cuadra.

Por su parte, el edil de San Fernando, Pablo Silva Pérez, indicó que “hemos hecho un recorrido y está todo habilitado, por lo tanto es muy importante llamar a la ciudadanía a participar en estas primarias que son muy importantes, porque van a decidir quién va a representar a cada uno de los sectores políticos de aquí a las elecciones presidenciales de este año”.

La autoridad provincial agregó que “es importante que participen, que las personas vayan a votar, no importa que sea fin de semana largo o vacaciones de invierno para los escolares, hay que hacer un esfuerzo, para seguir construyendo entre todos y todas, nuestra democracia”. Además de invitar a participar, Manuel Cuadra destacó que independientemente de la fase del Plan Paso a Paso en la que se encuentren las comunas, es necesario continuar tomando todas las medidas necesarias para resguardar la salud.

En este sentido recomendó el uso de mascarillas, alcohol gel, mantención del distanciamiento social y todas las normas de autocuidado permanentemente difundidas por la autoridad sanitaria.