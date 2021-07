En el caso de los vocales, el 3 de julio se publicaron las nóminas definitivas de vocales de mesa designados por las Juntas Electorales para Chile y el extranjero. Quienes fueron designados como vocal de mesa, deben constituir las mesas en sus locales de votación hoy sábado 17 de julio a las 15:00 horas. El domingo deben presentarse a las 7:30 horas a instalar las mesas receptoras de sufragios, para comenzar las votaciones a las 8:00 horas.

Para el funcionamiento de las mesas, si bien la ley indica un mínimo de tres vocales (art. 63 Ley 18.700), de forma excepcional, el Consejo Directivo de Servel ha facultado a los Delegados de las Juntas Electorales para que, a partir de las 9:00 horas del domingo 18 de julio, y en caso de ser absolutamente necesario puedan instalar mesas con un mínimo de dos vocales.

“Si los vocales no llegan, hay que recurrir a los electores y muchas veces no quieren. Cuesta instalar las mesas de votación y atrasa el proceso, por eso el llamado es a los vocales que tienen una obligación legal, pero es responsabilidad de todo el electorado instalar las mesas”, señaló a los medios de comunicación el Presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle. “Y recordemos que el vocal debe mantener reserva respecto de cuál cédula le entrega al elector. No puede darla a conocer y tienen una sanción si violan esa reserva”, agregó, ya que se trata de tres cédulas diferentes.

Los vocales de mesa que participen ejerciendo su función el día de la elección recibirán un bono equivalente a 2/3 U.F, el que podrá ser convertido a moneda extranjera.

Por su parte, las personas que no concurran a desempeñar sus funciones estarán incurriendo en una infracción electoral, la que es sancionada con una multa a beneficio municipal que va de 2 a 8 U.T.M., (Artículo 138 de la Ley Nº 18.700).

Electores

En el caso de los electores, se les recordó consultar sus datos electorales antes de acudir a las urnas. “Hay una buena probabilidad de que los lectores hayan sido cambiados de local por la fusión de mesas. Siempre dentro de su comuna y de su circunscripción electoral, entonces el llamado es revisar sus datos electorales y ver el local en el que le corresponde votar”, indicó Tagle.

Además, recalcó que “Todo elector debe votar por una sola preferencia, si marca dos preferencias anula su voto. Si se ha equivocado, puede pedir a la mesa una nueva cédula electoral, pero solo una, si se equivoca nuevamente puede volver a las 18:00 y si quedan votos puede volver a sufragar, eso estipula la ley”.

¿Quiénes pueden votar?:

En las Primarias Presidenciales 2021 podrán votar sólo los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile como en el extranjero.

Los afiliados a partidos políticos podrán votar únicamente en la primaria del pacto del que sea parte su partido.

Los independientes recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos, debiendo votar por solo uno de ellos.

Los pactos son:

Chile Vamos, letra A, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

Apruebo Dignidad, letra B, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

No podrán sufragar en las Primarias Presidenciales:

Quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales.

Quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.

Pueden consultar sus datos en el Registro Electoral en consulta.servel.cl

Cédulas electorales:

Las mesas de sufragio contarán con tres tipos de cédulas electorales, del mismo tamaño y de color blanco.

Cédula única: Para electores independientes sin militancia.

Cédula A: Contiene los candidatos del pacto Chile Vamos y puede ser usada por militantes de los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata.

Cédula B: Contiene los candidatos del pacto Apruebo Dignidad y puede ser usada por militantes de los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

Los tres facsímiles se encuentran disponibles en el sitio presidenciales 2021.servel.cl, al igual que el material necesario para que los vocales de mesa y delegados de las Juntas Electorales se capaciten a través de videos informativos y cartillas de instrucciones.