Los coronavirus son una amplia y no tan nueva familia de virus que pueden causar diversas afecciones que dañan a seres humanos y a animales domésticos y silvestres. Esta afección puede causar enfermedades respiratorias, gastrointestinales y del sistema nervioso central, presentando cuadros variados, que van de leve a moderado o derechamente grave, amenazando la vida.

Las mutaciones, que ocurren con facilidad en estos virus, les confieren la capacidad de adaptarse a nuevos hospederos, siendo una preocupación constante para la medicina veterinaria y la medicina humana.

La pandemia actual de Covid-19 es causada por el agente patógeno SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) y se notificó por primera vez en humanos en diciembre de 2019. La información disponible hoy sugiere que SARS-CoV-2 surgió de un animal y que desde ahí pasó a la población humana. Este virus es genéticamente cercano a los encontrados en los murciélagos de herradura (Rhinolophus), pero actualmente no se dispone la evidencia científica suficiente para establecer la fuente exacta del SARS-CoV-2 ni la ruta de introducción en la población humana.

Si bien hoy sabemos que la pandemia se mantiene a través de la transmisión de SARS-CoV-2 de humano a humano. ¿Qué pasa con los animales? ¿Se pueden infectar con este virus? ¿Pueden contagiarnos? ¿Qué pasa con los murciélagos en Chile?

Algunas especies animales (no todas) han demostrado ser susceptibles al virus, ya sea a través de infecciones experimentales o por contacto directo con humanos infectados. Cuando llegan a infectarse animales, solo pueden contagiar a individuos de la misma especie. Esto se traduce en que, por ejemplo, si nuestro gato se contagia, sólo podría infectar a otro gato y no a un ser humano.

También se disponen pruebas de que animales como los visones, pueden transmitir el virus por contacto a otros visones en entornos naturales y a algunas otras especies. Respecto a los murciélagos de herradura, éstos no están presentes en Chile, y no se ha encontrado infección por SARS-CoV-2 en ninguna de las especies de murciélagos que habitan el país y que se han analizados hasta hoy, por lo que no hay motivo de alarma.

Entendiendo este importante contexto, es fundamental tomar los resguardos necesarios que eviten la transmisión de este virus. Quienes hayan confirmado que están infectados por Covid-19 deben evitar el contacto cercano con animales (de compañía, productivos u otros) y mantener buenas prácticas de higiene y uso de mascarilla.

Al mirar de manera crítica los antecedentes sobre el origen de este virus y las condiciones que permitieron la propagación a las personas, pensamos directamente en la interacción entre seres humanos y ecosistemas. Hace algunos años ya, los científicos hablaban de patógenos de origen animal con el potencial de convertirse en pandemias, alertando cómo las actividades humanas degradan los hábitats de múltiples especies, disminuyendo la barrera de protección de la biodiversidad.

Esto nos plantea una pregunta fundamental: ¿Cómo nos protege la biodiversidad? Cuando los patógenos circulan entre muchas especies silvestres, disminuye la probabilidad de que pasen hacia los humanos a través de un efecto de “dilución”. Estaremos más protegidos mientras más diverso sea el ecosistema. Por lo mismo, en este periodo de cambios políticos profundos, es fundamental que desde la nueva Constitución y en las próximas elecciones presidenciales logremos transformaciones duraderas en cuanto a la protección y conservación de los ecosistemas, asegurando así la salud de los seres humanos, animales y el medioambiente, concepto conocido como Una Salud (One Health).

Gemma Rojo A.

Directora Proyecto COVID0728

Profesora Asistente del Instituto de Ciencias

Agroalimentarias, Animales y Ambientales – ICA3

Universidad de O’Higgins