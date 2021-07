Varios meses pasaron para que, Rancagua Sur, volviera a los trabajos en cancha. En la temporada 2020, el elenco local no compitió debido a que las condiciones económicas y sanitarias lo impedían. Es decir, desde 2019 que no tenía actividad y este 2021, ya está en el campo de juego con los primeros movimientos de pretemporada.

Luego de la realización de los test PCR correspondientes, el grupo de jugadores que en esta temporada será dirigido técnicamente por Carlos Peña, inició su pretemporada en el estadio Guillermo Saavedra de la capital regional.

En días muy fríos, los pupilos del ex Deportes Concepción quieren ponerse a punto para afrontar un torneo que siempre es competitivo, y que nuevamente otorgará dos cupos para militar en el profesionalismo en 2022.

UN SUEÑO A REALIZAR

Para Peña, será su primera incursión como técnico titular. Al respecto, comentó a El Rancagüino que “estoy bastante motivado, porque yo llevo 10 años como ayudante de Rodrigo Pérez, de Manuel Crespo en su estadía en Colo-Colo, de Concepción, y así ha pasado un tiempo. También de aquel Enfoque que pierde una final con Fernández Vial. Y así tuve reuniones con equipos de Tercera fuera de Rancagua, estuve cerca de ser ayudante de Jaime Pizarro en Barnechea, pero quería partir como Carlos Peña, creo que me lo merecía”.

Y en este proceso, agregó, “fuimos armando el plantel, a todos los jugadores los conozco del fútbol formativo, del fútbol amateur de Rancagua y me di la posibilidad de comenzar”.

Junto con ello, el director técnico local sentenció que “creo que la convicción está, el cuerpo técnico está trabajando bien y aportamos a traer un equipo dinámico, que tenga experiencia”.

Respecto a la conformación del grupo, sostuvo que “trajimos jugadores de Segunda, bien formados y le agregamos el lema del club, jugadores del barrio” y que “creo que vamos a andar bien, vamos a ser el patito feo y el patito feo siempre llega (ríe)”.

Finalmente, Peña, comentó que “la convicción está y acá vamos a orientar y a puntar a sumar más de lo que ya existió en el club” y que si “Pellegrini no cambió la convicción cuando descendió con la U, entonces imagínate, voy a trabajar el triple y sé que me va a costar”, pero “acá gracias a Dios la gente me quiere, me está apoyando, confían en mi trabajo. Saben que soy gente de fútbol y que me ha costado”.