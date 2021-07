Una mirada hacia el centro es lo que podríamos sacar como una primera conclusión al mirar los resultados de la elección primaria de este domingo, también otra conclusión más en la línea de los resultados de la convención constituyente puede estar en que son los partidos políticos en general quienes han sido rechazados en las urnas, Sichel candidato independiente y Boric que si bien milita en Convergencia Social en general no es relacionado con las estructuras de los partidos tradicionales.

Son conclusiones rápidas que tal vez un análisis más frio pueden llevar a otras conclusiones, otra mirada también tiene relación con los fríos números. Pese a las dificultades de este tren electoral que vivimos en el país, al fin de semana largo y a la pandemia más gente de lo que se anticipaba participó en esta elección legal.

En nuestra región con el 96% de las mesas escrutadas participaron 135 mil 835 personas, en la segunda vuelta de Gobernador regional votaron poco más de 117 mil personas en O´Higgins, 62 mil 197 por la derecha, y 71 mil 513 personas en la votación de izquierda.

Una tranquila jornada tanto en Chile como en nuestra región, que demuestra una vez más que más allá de la virulencia propia de las redes sociales lo que en verdad quiere la gente, más allá de derechas o izquierdas es participación y que su realidad y sus problemas sean los que muevan a la desprestigiada clase política. Y no hay manera mejor de participar que el votar. Es hora entonces de empezar a conversar de plebiscitos vinculantes pero no nacionales, sino a nivel local para que pueda ser la comunidad la que defina diversas problemáticas propias del territorio y no esperar las soluciones mágicas desde la autoridad.

Una mención aparte merece una vez más reconocer el eficiente y transparente actuar del Servel y de los ciudadanos que prestan un gran servicio al país como vocales de mesa. A poco de cerradas las mesas conocemos los resultados y nadie duda de ellos, situación que de tan normal en Chile no la apreciamos en su magnitud. Es cosa de ver otros países cuanto se demoran en conocer lo que la gente manifiesta a través de las urnas.

Luis Fernando González V.

Sub Director