“Hoy culminó una etapa importante de mi vida política, primeramente doy gracias a Dios, porque a través de la gente me dio la oportunidad de servir a mi comuna de Graneros, a mi familia, a mis amigas y amigos que de manera incondicional estuvieron siempre a mi lado apoyándome, al Partido Radical de Chile, a toda la gente de mi Graneros que depositó su confianza en mí, a los funcionarios municipales, de manera muy especial agradecer el hermoso gesto del Club de Adulto Mayor Laurita Vicuña que a través de su presidenta Evangelina Rojas me hicieron llegar un lindo arreglo floral, muchísimas gracias(…) Desear al alcalde Claudio Segovia y al nuevo Cuerpo Colegiado de concejales, el mejor de los éxitos(…) Decir también a los vecinos de mi comuna que siempre que necesiten de mi ayuda, ahí estaré presente, me voy con la convicción del deber cumplido. muchas, muchas gracias, Dios les bendiga” con estas palabras se despidió de su trabajo como concejala de Graneros Raquel Campos Puentes, una destacada mujer que desde el 2008 había sido electa en la comuna.

Raquel Campos falleció este domingo, dejando una huella imborrable en diversas personas debido a su gran acción social en diversas áreas.

Desde la municipalidad de Graneros la describieron como una luchadora incansable, activista comunitaria, mujer valiente y solidaria. Señalando a través de un comunicado que “Una insospechada partida, que hoy consolida una reflexión de nuestra tan frágil vida.

El dolor seguirá presente pero su legado imborrable continuará vigente. Buen viaje querida servidora pública, sabemos que estés donde estés estrecharás lazos para que la democracia más pura y transparente nunca pierda su camino.

Todos los funcionarios y amigos de la Ilustre Municipalidad de Graneros, encabezados por su alcalde Claudio Segovia, envían un sentido y afectuoso saludo a la familia de Raquel.

Como institución, hemos determinado tres días de duelo comunal. Su cuerpo será velado en la Casa de la Cueca, cuna de tantas jornadas patrióticas allí desarrolladas”.

Por su parte el Conjunto Graneros y su director Miguel Gutiérrez Lazo, lamentan el sensible fallecimiento, destacando su trabajo apoyando las tradiciones.

Su velatorio se realizó en la Casa de la Cueca de Graneros, ubicada en Avda. O’Higgins esquina de Arica, mientras que su funeral comenzará a las 13:00 horas de hoy desde el mismo recinto.