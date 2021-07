Con la finalidad de escuchar sus demandas y coordinar el trabajo en conjunto, el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya se reunió con integrantes de la Mesa Regional Indígena, encabezada por el werkén Marco Catricura, lonko de la comunidad “We Folil.

Al respecto, el Gobernador valoró la instancia para dialogar sobre temas de gran relevancia para la convivencia nacional. “Empatizamos con su lucha y hacemos un llamado a rescatar sus tradiciones ancestrales, sobre todo lo que se refiere a la Región de la Araucanía y la Región del Biobío (…) No es nuestra región, pero sí empatizamos con ellos, con su problemática y nosotros vamos a tener siempre una muy buena relación y vamos a seguir trabajando en conjunto con ellos, pero nos interesa efectivamente hacer un llamado a la no violencia en la Araucanía y en Bío-Bío. Creemos que el diálogo es la forma de abordar estos temas, pero sobre todo con mucho respeto a las tradiciones y a los derechos de los pueblos ancestrales (…) Hemos empatizado con ellos, y vamos a seguir trabajando en conjunto, así es que les agradezco su visita”, enfatizó Pablo Silva Amaya.

El werkén Marco Catricura agradeció la disposición del Gobernador Regional. “Vinimos a saludar a nuestro amigo Pablo Silva, quien de alguna manera siempre ha estado cercano a nosotros. Vinimos a saludarlo como nuevo Gobernador, como el primer Gobernador. Es un hecho histórico que quedará en la historia del país, y vinimos también a hacerle ver nuestra preocupación para que pudiera pronunciarse también con respecto a los hechos de violencia que ocurren hoy en día en la macro zona sur de Arauco hacia el sur”.

Agregó que “a nosotros nos preocupa mucho la forma como los gobiernos de turno llevan adelante este proceso, donde la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, no ha prestado atención verdadera a estos hechos de violencia que se generan y responsabilizan principalmente al mundo mapuche, por todo lo que se ve en los medios; pero de alguna manera no dicen que también ellos son responsables, los primeros responsables, porque son los gobernantes de este país (…) Entonces, ellos debieran de alguna manera poner atención a nuestras demandas territoriales, culturales, que nosotros tenemos en esa zona. Ese territorio que en algún momento se logra en acuerdo del tratado de Quilín, donde nosotros les cedimos gran parte del territorio donde habitaron nuestros ancestros a los españoles, pero dejándonos en evidencia (…) ellos nos reconocieron como la primera nación y nos dejaron con 10 millones de hectáreas de Biobío hacia el sur”, recalcó Catricura.

A juicio del werkén de la Mesa Regional Indígena, en este conflicto “hay una reivindicación del territorio, de la cultura, y no son actos de violencia que de alguna manera nos hacen sentir, a través de los distintos medios de comunicación. Nuestros hermanos lo único que quieren es vivir en paz, es vivir tranquilos, no solamente como personas, sino que tener el pan de cada día, sino que vivir en tranquilidad con todas las formas de vida que allá hay, que es tener agua limpia, tener aire puro, tener diversidad, diversidad de animales”, manifestó.

El lonco de la comunidad “We Folil” finalizó asegurando que “hoy le venimos a decir a nuestro amigo Gobernador, que de alguna manera también pueda pronunciarse sobre esto, porque nosotros aquí en la región hemos tenido buenas relaciones con los gobiernos de turno, y principalmente con él, porque siempre ha estado con nosotros en todos los ámbitos de actividades, ámbitos humanos, sobre el desarrollo de la cultura del pueblo mapuche”.