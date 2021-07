Se recomiendan revisar en detalle antes de viajes largos, pero ciertamente, es importante hacer un chequeo periódico de los líquidos del auto.

Considerando este escenario, aquí van algunas recomendaciones sobre el funcionamiento y la importancia de los fluidos esenciales del vehículo. Para evitar daños en el motor y otras partes del vehículo es indispensable revisar cincos fluidos que son de vital importancia para el correcto funcionamiento del auto. También es altamente recomendable que el conductor lleve un registro donde anote todo lo referente a los niveles de líquidos, así como revisiones y cambios, esto no sólo le ayudará a tener orden en el vehículo sino también para saber cuándo es necesario llevarlo al taller.

Líquido de frenos : circula y lubrica las tuberías del sistema de freno y su función principal es transmitir la presión del frenado. Ideal es revisarlo una vez a la semana y adquirir un aditivo con sustancias compatibles con los materiales del sistema para evitar daños.

: circula y lubrica las tuberías del sistema de freno y su función principal es transmitir la presión del frenado. Ideal es revisarlo una vez a la semana y adquirir un aditivo con sustancias compatibles con los materiales del sistema para evitar daños. Lubricante del motor . Es el líquido más importante del auto y debe revisarse constantemente ya que de lo contrario peligra el funcionamiento del motor. Si el auto tiene aceite en exceso, el motor lo quemará, acortando la vida del catalizador. Si tiene poco aceite genera un mayor desgaste y termina forzando el motor. Es muy importante aplicar las viscosidades recomendadas por el fabricante.

. Es el líquido más importante del auto y debe revisarse constantemente ya que de lo contrario peligra el funcionamiento del motor. Si el auto tiene aceite en exceso, el motor lo quemará, acortando la vida del catalizador. Si tiene poco aceite genera un mayor desgaste y termina forzando el motor. Es muy importante aplicar las viscosidades recomendadas por el fabricante. Aceite de la dirección hidráulica . Si al maniobrar el volante se siente más rígido de lo habitual, es probable que sea momento de revisar el líquido de la dirección, que tiene como función generar un manejo seguro y con mayor facilidad. Debe contar con un alto nivel de viscosidad y poseer gran resistencia para que soporte altas y bajas temperatura.

. Si al maniobrar el volante se siente más rígido de lo habitual, es probable que sea momento de revisar el líquido de la dirección, que tiene como función generar un manejo seguro y con mayor facilidad. Debe contar con un alto nivel de viscosidad y poseer gran resistencia para que soporte altas y bajas temperatura. Anticongelante. Se debe revisar una vez a la semana una vez a la semana para confirmar que el sistema de enfriamiento se encuentre bien balanceado. Usualmente cuenta con protección contra la corrosión y tiene un punto de congelación muy bajo, así como un alto punto de ebullición para darle mejor rendimiento térmico al motor.

Liquido limpia parabrisas. La visibilidad al momento de conducción depende en cierta medida de este líquido, que permite mantener el parabrisas limpio, y por lo mismo, una conducción más seguras. Debe ser un líquido que no manche los cristales, ni deje una película de jabón sobre el vidrio, a la vez que no cause refracción. (Fuente: Automujer.com