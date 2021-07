Por: Camila González Villarroel

El reporte diario de la pandemia de este martes estuvo marcado por el descenso de casos. En las últimas 24 horas se reportaron 902 casos en todo el país, un número que no se alcanzaba desde noviembre del 2020. De esta cantidad, 32 personas corresponden a contagios de la sexta región.

De los 902 nuevos contagios, 625 corresponden a personas que presentaron síntomas, mientras que 197 no los tuvieron. En cuanto al desglose de personas que presentaron la patología en la región de O’Higgins, se realiza de la siguiente forma: Rancagua (9 casos), Coinco (6 casos), San Vicente, Chimbarongo, Mostazal, Doñihue y Rengo (2 casos), Chépica, Graneros, La Estrella, Las Cabras, Navidad, Peralillo y Pichidegua (1 caso).

Debido al bajo nivel de contagios en la región, la tasa de positividad aumentó a un 4,4%, lo que se traduce en la realización de 688 exámenes PCR. Lamentablemente, en las últimas 24 horas debemos lamentar el deceso de 30 compatriotas, los fallecieron producto de causas asociadas al Covid-19, según informó el DEIS.

En relación a la cantidad de hospitalizados en la sexta región, se reportan 171 personas en recintos de salud producto de la patología. Dentro de los servicios hospitalarios tanto privados como públicos, la mayor cantidad de pacientes se encuentran en los siguientes lugares: Hospital Regional de Rancagua (79 pacientes), Clínica Fusat (16 pacientes), Hospital de Rengo y Clínica Red Salud (13 pacientes), Hospital de Santa Cruz (12 pacientes) y Clínica Isamédica (10 pacientes). Ligado a esto, también se desprende que a nivel nacional existen 513 camas críticas disponibles, las que pueden ser utilizadas por el paciente que lo requiera, sin importar la región de la que este provenga.

Otro de los índices que se vuelve relevante al momento de evaluar los avances y retrocesos de cada comuna es el de la cantidad de personas con la patología activa y en nuestra región existen 312 personas que aún se encuentran contagiando el virus, de las cuales Rancagua (95 personas), Las Cabras (20 personas), Machalí (17 personas) y San Vicente (14 personas), tienen los números más altos.

A partir del día de hoy, las comunas de Las Cabras y Chépica se encuentran en fase 3 del Plan Paso a Paso, es decir en Preparación. Esto significa que existe un libre desplazamiento de la comunidad de lunes a domingo con un toque de queda a las 00:00 horas.

A raíz del quiebre de stock de vacunas

Desde el día de ayer que se está hablando fuerte sobre la situación de falta de vacunas en la comuna de Rancagua, situación que el alcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy,denunció. Es, por este motivo que, este martes, el Core Germán Arenas, la Fenpruss del Hospital Regional de Rancagua y Afunsap Rancagua entregaron una carta al delegado presidencial y ex intendente de la región de O’Higgins, Ricardo Guzmán. Según explican en el escrito, el motivo principal de este es transparentar y exponer la precaria situación de vacunas por la que atraviesa la región.

La Atención Primaria de Salud comienza dicha carta apuntando a como “estando en primera línea desde el día uno, hemos trabajado entregando la mejor información y atención posible, con escasos o nulos recursos (…) El gobierno por otro lado, nos promete stock de vacunas que no hay en los vacunatorios centrales. Los funcionarios que son las caras visibles, los que están en contacto directo con la población está sufriendo del enojo de los usuarios, agresiones verbales cada día que han llegado a ser agresiones físicas, por algo que no nos compete ni como municipios ni como trabajadores es de plena facultad del gobierno por medio del Ministerio de Salud”. Además, el estamento de salud también agregó que: “Justamente nuestro esfuerzo no tiene asidero si no es llevado de la mano con una buena política pública, con estrategias sanitarias acorde a la necesidad actual, como lo es el programa preventivo de vacunación, que pese a tener uno de los índices de cobertura más altos del país, sigue necesitando recursos como lo son el stock de vacunas(…) El reciente quiebre de stock sólo viene a generar una crisis y profunda preocupación en nosotros/as ya que significaría un riesgo de retorno a momentos muy difíciles de ocupación de camas, así como de resultados post hospitalización. Queremos recordar que el compromiso de los/as funcionarios/as se convierte en nada si no existe una responsabilidad y trabajo eficiente a nivel central, proporcionando lo mínimo para poder trabajar a todo nivel de atención”.