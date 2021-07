Por: Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Con diversos homenajes y una multitud que se volcó a las calles, fueron despedidos los restos de la destacada cuequera y ex concejala de Graneros, Raquel Campos Puentes que falleció este domingo de manera inesperada, dejando una huella imborrable en diversas personas debido a su gran acción social que realizó en diversas áreas como la gran servidora pública que era.

Los homenajes para esta vecina, amiga, madre, abuela, esposa, comenzaron a las 10:00 horas con una misa de despedida en la Casa de la Cueca de la comuna, para luego dar paso a una romería en la Población Capricornio de donde Raquel fue presidenta de la Junta de Vecinos.

Al medio día, en la Plaza de Armas de Graneros, se llevó a cabo un solemne acto en nombre de la ex autoridad comunal donde estuvo presente el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, concejales y ex concejales de la comuna, la presidenta regional del Partido Radical, Francina Carreño, familiares, amigos y vecinos de la ex concejala.

ADIÓS A LA CONCEJALA DEL PUEBLO

En el homenaje, la Presidenta Regional del Partido Radical (PR), Francina Carreño sostuvo “en mi rol de Presidenta Regional decirle a mi gran amiga Raquel Campos que todo el cariño te acompañe, querida concejala del pueblo, que diste tu vida por la labor de los más pobres y necesitados, que te forjaste en el valle de Cachapoal para sacar adelante no solo a tu familia; sino que a tu comunidad, a tu población y a muchas vecinas, mujeres, hombres y niños que confiaron en ti. Te despedimos con el alma en pena sabiendo que dejas un vacío imposible de llenar. Fuiste un pilar fundamental, porque nos diste todo el cariño, el ejemplo más profundo de mujer líder y luchadora. Seguiremos con tu legado querida amiga y sobre todo haciendo justicia por la salud de este país, creemos que Graneros merece un hospital y vamos a seguir trabajando por eso”.

La Presidenta Regional del Partido Radical hizo extensiva las condolencias del Presidente Nacional del Partido Radical, Carlos Maldonado, así como las condolencias del capítulo nacional de concejales radicales, a través de su vicepresidente Alejandro Urrutia, a las que se agregaron las palabras de José Antonio Gómez quien fuera presidente por muchos años del PR, quien en voz de Carreño le expresó “Querida Raquel, fui presidente del partido por casi diez años y en ese periodo conocí a militantes a lo largo del país, todos comprometidos con ideales y tú fuiste de aquellas grandes mujeres del radicalismo que en el trabajo diario y permanente con tus vecinos, con el cariño y alma que ponías en tu trabajo fue que la comunidad de Graneros te eligiera elección tras elección. Para nosotros es una pérdida enorme, pero sin duda lo es más para tus queridos vecinos y familia, no queda más que despedirte con el cariño que todos te tenemos, abrazar a tu familia y acompañarlos en este momento tan difícil de dolor”.

A esto se sumaron las condolencias del Diputado Juan Luis Castro, el Senador Juan Pablo Letelier. Por su parte el Conjunto Graneros y su director Miguel Gutiérrez, lamentaron su partida destacando su trabajo apoyando las tradiciones.

En tanto, en la despedida de la ex concejala, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia dijo “Conocí a Raquel en 1980 cuando militares iban a reprimir la Capricornio, nos juntamos con miedo para ver de qué se trataba y era impresionante como bajaban efectivos a reprimir al pueblo, ahí conocí a Raquel firme siempre con el pueblo”,

Por todo el legado que deja la ex autoridad de Graneros, en que desde el municipio decretaron tres días de duelo comunal, es que el edil Segovia dijo “De manera simbólica tomemos el acuerdo de nombrar la casa de la Dirección de Desarrollo Comunitario como Casa Raquel Campos Puentes, ¿hay acuerdo para eso?” lo que fue cerrado con un gran aplauso de parte de todos los que al medio día acompañaban los restos de la ex dirigente vecinal.

El jefe comunal finalizó diciendo “Algo queda, un aroma, una sensación, un instante, un momento, una vida que se traduce en una palabra: unidad de los granerinos. Gracias Raquel, gracias por tu vida, por enseñarnos tanto”, concluyó emocionado el alcalde Segovia.

Seguido el homenaje se trasladó hasta la Villa Santa Ana, para finalmente llevar sus restos hasta el cementerio de Codegua.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

“ME VOY CON LA CONVICCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO”

Cabe destacar que hace tres semanas Raquel Campos cerró su período de concejala en la Municipalidad de Graneros “Hoy culmino una etapa importante de mi vida política, primeramente doy gracias a Dios, porque a través de la gente me dio la oportunidad de servir a mi comuna de Graneros, a mi familia, a mis amigas y amigos que de manera incondicional estuvieron siempre a mi lado apoyándome, al Partido Radical de Chile, a toda la gente de mi Graneros que depositó su confianza en mí, a los funcionarios municipales, de manera muy especial agradecer el hermoso gesto del Club de Adulto Mayor Laurita Vicuña que a través de su presidenta Evangelina Rojas me hicieron llegar un lindo arreglo floral, muchísimas gracias (…) Desear al alcalde Claudio Segovia y al nuevo Cuerpo Colegiado de concejales, el mejor de los éxitos (…) Decir también a los vecinos de mi comuna que siempre que necesiten de mi ayuda, ahí estaré presente, me voy con la convicción del deber cumplido. Muchas, muchas gracias, Dios les bendiga” con estas palabras Raquel Campos Puentes se despidió de su trabajo como concejala de Graneros, una destacada mujer que desde el 2008 había sido electa en la comuna.