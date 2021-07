Por: Fernando Ávila F.

Según lo informado por Bomberos de la comuna de Santa Cruz, un incendio afectó a una vivienda en la Villa Amanecer, ubicada frente al Servicio de Urgencia del Hospital, lugar donde al ser casas pareadas, se corría el riesgo de una rápida propagación de las llamas, lo que originó que al lugar llegaran tres Compañías de Bomberos de la comuna de Santa Cruz.

Fueron 27 Bomberos los que llegaron al servicio, quienes lograron controlar la emergencia luego de aproximadamente una hora y media de trabajo, evitando la propagación hacia las viviendas colindantes,

Hasta el lugar también acudió el alcalde de la comuna, William Arévalo, quien dio a conocer que la emergencia dejó a una familia damnificada, pero que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Hizo un llamado a tomar las medidas preventivas sobre todo en la limpieza de chimeneas, así como a no dejar elementos eléctricos como cargadores enchufados durante la noche, no ocultando su agradecimiento por el trabajo que realizó Bomberos por el trabajo realizado durante la emergencia.