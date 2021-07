Últimamente se comenta y debate bastante sobre lo que ha o no de contener la nueva Constitución Política de la República (CPR), no obstante, nadie menciona algo sobre la democracia representativa imperante que cataloga a parlamentarios y el Presidente como los exclusivos portavoces de las inquietudes y anhelos territoriales con trascendencia nacional, imposibilitando toda iniciativa ciudadana que podría cristalizar en una ley. Aquello se ve reflejado en el actual artículo 65, inciso primero CPR, donde se indica que “Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores”.

En base a lo anterior, es menester refrescar el sistema democrático, estableciendo en la nueva Constitución un elemento que pueda darle voz y poder a cada persona, posibilitándole participar activamente a nivel territorial, e incluso, nacional. Para conseguirlo, se requiere traer un elemento propio de la democracia semidirecta, consistente en permitirle a la ciudadanía presentar proyectos de ley al Congreso, teniendo como único requisito adicional a su redacción, el recolectar cierto número de firmas que posteriormente serán revisadas. Una vez validadas, dichos proyectos seguirán la tramitación normal como si se presentaran por la Cámara de Diputadas y Diputados, empero, con la salvedad de que su tramitación tendrá el carácter de suma urgencia, debiendo ser conocido y despachado en el plazo de 15 días por cada Cámara.

Ampliar la democracia de tal manera no solo marca un precedente, sino también faculta a cada chileno y chilena para que sean portavoces de sus territorios, siendo estos de una vez por todas escuchados, dejando, por tanto, de ser ignorados y víctimas de políticos que solo buscan conseguir votos haciendo falsas promesas. Asimismo, se iría un paso adelante, comenzando a regir la política preventiva por sobre la reactiva, pues podrían crearse leyes previo acontecer de tragedias tan dolorosas como aquellas que dieron origen a las ya conocidas Ley Emilia y Ley Cholito, por nombrar algunas.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho