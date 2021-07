Evitar la contratación de servicios no autorizados de personas que ofrecen realizar conexiones irregulares a las redes eléctricas, es el llamado que está realizando CGE a sus clientes, ya que estas acciones, además de ser un delito, pueden provocar accidentes graves a las personas y sus bienes.

Felipe Massardo, gerente zonal de CGE O’Higgins, indicó que la compañía está realizando una campaña informativa sobre los peligros de las conexiones irregulares, ya que pone en peligro a la comunidad y las instalaciones eléctricas, e incluso es una de las causas de interrupciones de suministro y variaciones de voltaje que pueden provocar daños en artefactos eléctricos.

“El hurto de energía constituye un delito que pone en peligro a las personas que realizan este tipo de acciones y de paso afecta la continuidad de suministro de sus vecinos. Estas conexiones irregulares se producen a través de alteraciones a los mecanismos de seguridad que tiene la red eléctrica”, explicó el ejecutivo.

El gerente zonal de CGE agregó que este tipo de acciones las ejecutan grupos especializados, por lo que es importante que los clientes no acepten ofertas de desconocidos para realizar este tipo de trabajos e informar a la compañía.

“Solicitamos a nuestros clientes no permitir que alguien no autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) o debidamente identificada como colaborador de CGE, acceda a su hogar o realice trabajos en las redes eléctricas. El actuar de estas personas puede tener consecuencias muy graves para la seguridad de las personas y sus hogares”.

Finalmente, CGE reitera a sus clientes los canales dispuestos para informar situaciones de hurto de energía o conexiones irregulares a las redes de distribución eléctrica: la página web www.cge.cl o el correo electrónico denuncias@cge.cl. La información entregada es de carácter confidencial y reservada.