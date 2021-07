Por: Patricio Miranda Humeres

Con 270 casos, la Municipalidad de Navidad lidera el ránking de instituciones en la región de O’Higgins con más reclamos por incumplimientos relacionados a solicitudes de información vía Ley de Transparencia. Situándose incluso por encima de la Municipalidad de Rancagua (145) y el Servicio de Salud O’Higgins (109), los siguientes en la lista.

“Recibimos las cifras con bastante tristeza”, reconoce el alcalde de Navidad, Yanko Blumen (ind.). “Este es uno de los desafíos que tenemos como municipalidad y una verdadera prueba que tenemos para el mejoramiento de la gestión de esta área”.

Y es que pese a llevar menos de un mes en el cargo, Blumen no es ajeno al tema. Anteriormente, durante su labor como concejal en el municipio, el geógrafo hacía uso de la Ley de Transparencia para conseguir información.

“La administración anterior, a pesar de mis facultades legales, prácticamente no me respondía. Entonces la herramienta que yo tomaba era hacer una solicitud vía Transparencia, porque los oficios de concejal no los tomaban en cuenta”, afirma.

Así, el jefe comunal plantea que ocurren dos fenómenos. “Primero, es un municipio anquilosado, con poca modernización que lisa y llanamente no respondía. Le daba lo mismo responder o no y cuando lo hacía, lo hacía a destiempo”, sostiene. “Y, por otro lado, cada vez más la comuna tiene una transformación cultural y un empoderamiento de la comunidad respecto de la transparencia del municipio. Como no respondían, empezaron a darse un montón de desafíos que llevaron a que muchos ciudadanos empezaran a solicitar información vía transparencia, lo que gatilló en los casos que tenemos en las estadísticas”.

Ante ese escenario, Blumen asegura que en el municipio ya comenzaron a trabajar, tanto en el área de transparencia activa (la información que debe estar publicada en los sitios web de las instituciones), como la pasiva, que es la que se realiza por medio de solicitudes vía Ley de Transparencia.

“En la activa hay incumplimientos, donde ya dimos la instrucción y decretamos hacia las diferentes direcciones y unidades para que se cumpla con los plazos, se publique la información correspondiente y estamos haciendo los enroques necesarios, para que los funcionarios que tienen las capacidades realmente estén ahí”, asevera el alcalde.

Sobre las razones que hay detrás de las cifras, Blumen plantea que en el municipio “no había capacidad instalada o conocimiento y eso llevaba a no cumplir. Fuera de que no estaba el empoderamiento de la alcaldía anterior para con los funcionarios de que esto es relevante y va en directo beneficio de la ciudadanía”.

Así, el geógrafo asegura que están “en proceso de creación de la Unidad de Transparencia, para que realmente exista una orgánica que se preocupe de informar dentro de los plazos legales. Nos tomamos esto con mucha seriedad, responsabilidad y va en la línea de lo que exige la ciudadanía hoy”.

Otro de los puntos que Blumen menciona, es que adecuarán el reglamento interno, para que el concejo municipal cuente y conozca el listado de las solicitudes que se realizan por esta vía. “Por ley, el concejo tiene que conocerlo y eso no se hacía”, puntualiza.

Mejoras e instrucción

El jefe comunal asegura que la transparencia es uno de los focos que instalará en su gestión, así como también lo fue durante su campaña.

“En estas tres semanas que llevo como alcalde, nos han llegado alrededor de 20 solicitudes, todas ya respondidas dentro de los plazos formales. Estamos mostrando otra cara para con la transparencia de la comuna de Navidad”, dice.

En esa línea, Blumen asevera que instruyeron a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), para que dentro de las charlas que realizan, se instruya a la comunidad cómo hacer las solicitudes vía transparencia. “Estamos incentivando a las organizaciones comunitarias a que se empoderen, que ojalá nos llenen con más solicitudes. Y así nosotros hacer frente a aquello para responder en los plazos que estipula la ley y, ojalá, incluso antes”, comenta.

Con todo, y pese a que remarca su valoración por esta herramienta, el alcalde manifiesta que las solicitudes vía Transparencia necesitan perfeccionamientos.

“Estamos preparando un oficio hacia el Consejo para la Transparencia, proponiendo algunas mejoras del sistema desde el punto de vista técnico, como que se puedan cerciorar de quién está haciendo las solicitudes o cómo se formalizan. Porque muchas veces, analizando las peticiones que se hacen, no corresponderían a alguien con una identidad clara y definida”, señala Blumen.

“Esto no para difundir la identidad del solicitante, sino que muchas veces se presta para un mal uso y ahí se tienen que generar ciertas adecuaciones”, complementa.

Consultado el Servicio de Salud O’Higgins, que tiene 109 reclamos y está en el tercer lugar regional según las cifras del Consejo para la Transparencia, declinaron referirse al tema por, según ellos, no existir un documento formal con las cifras.