El titulo de esta columna se ha repetido en varias ocasiones en el último tiempo y lamentablemente sigue estando vigente. Editorializamos con ese encabezado cuando salimos de la primera cuarentena, en el verano al tiempo que nos relajábamos, cuando se sale de la segunda cuarentena en Rancagua y también el día en que la última comuna de nuestra región dejó la medida de confinamiento. También lo decimos hoy cuando los números de nuevos contagios son los más bajos desde hace más de un año y tenemos la esperanza que la pandemia comience a terminar, pero con la incertidumbre si la variante delta será o una nueva pandemia o si por fin estamos saliendo de estos complejos años.

Disminuyen los contagios pero siguen existiendo y enfermando a nuestros vecinos. La obligación de usar mascarilla, el lavado de manos, las limitaciones para el funcionamiento de locales de entretención (cines, teatros, restaurantes, pubs, discoteques), lo mismo que las reuniones masivas y los cultos religiosos siguen siendo nuestra realidad, aunque las medidas se hayan relajado de cara al pase de movilidad.

Si bien han pasado solo dos años de Covid -que parecen como si fuesen 10- lo cierto es que esta pandemia sigue siendo causada por un virus nuevo, y no sabemos todo sobre él, lo cierto es que hasta hoy los peores pronósticos no se han cumplido, pero esto no ha terminado. Una vez más se hace necesario insistir en no bajar la guardia e incrementar las medidas de control. A estas alturas sería imperdonable que por cuenta de eventuales negligencias o, simplemente, de desafortunados relajamientos en el seguimiento de las pautas sanitarias se echara por la borda lo alcanzado y nos pusiéramos al borde de una crisis sanitaria que puede causar cientos de muertes.

Si bien la labor de las autoridades a este respecto es fundamental, la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. No podemos esperar que el Estado ejerza un control total y permanente, la autorregulación y la propia responsabilidad deben ser la norma.

Al mismo tiempo esperamos que pronto se recupere el quiebre de stock de vacunas de primera dosis que se produjo en Rancagua y en otras comunas, donde también resaltamos que debió haber sido el propio Minsal el que informara de la situación y no esperar a que los consultorios debiesen poner un letrero en su puerta o que el alcalde denunciase el hecho en sus redes sociales.

Se entiende que la producción mundial de vacunas no siempre alcance, pero se debe explicar y no parecer como sorprendidos en una falta.

Recordemos que en nuestro país, se han aplicado cinco diferentes vacunas, todas validadas por la Organización Mundial de la Salud.

Si bien no existe certeza sobre el nivel de protección de estas vacunas contra posibles nuevas variantes del virus hay una consenso mayoritario en la comunidad científica, que hasta el momento todas las vacunas ofrecen protección, por lo menos para los cuatro linajes de mayor virulencia y capacidad de contagio, esto es las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta.

En nuestro país, el Gobierno estaría apostando a reforzar la vacunación con una tercera dosis para enfrentar la amenaza de la aparición de nuevas variantes. Cuándo y cómo se hará ese nuevo proceso es todavía una incógnita.

Luis Fernando González V.

Sub Director.